سفيان رحيمي ينافس على جائزة أفضل مهاجم في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قائمة المرشحين والمرشحات لجوائز «ذا بيست» التي ستكرم أبرز النجوم والنجمات والمدربين والمدربات لعام 2024، إذ شهدت القائمة دخول اسم لاعب العين، المغربي سفيان رحيمي ضمن قائمة المرشحين، ليصبح أول لاعب من دوري أدنوك للمحترفين يترشح لنيل هذه الجائزة المرموقة.

وذكر «فيفا» في بيان رسمي أنه باب التصويت مفتوحاً، حيث يشمل مجموعة من الفئات، علماً أنه سيكون للجمهور دور رئيسي في اختيار الفائزين والفائزات، حيث سيُوزَّع التصويت بالتساوي بين الجمهور والقادة والمدربين الحاليين لمنتخبات السيدات والرجال وممثلي وسائل الإعلام بالنسبة لاختيار أفضل لاعب وأفضل مهاجم وأفضل لاعب وسط، وأفضل لاعبة وأفضل حارس وأفضل حارسة وأفضل مدرب في فئة الرجال وأفضل مدربة في فئة السيدات.

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم سفيان رحيمي ضمن 22 لاعباً يتنافسون على جائزة أفضل مهاجم في العالم، إذ يتنافس هداف نادي العين مع لاعبين من العيار الثقيل أبرزهم ليونيل ميسي وكريتسيانو رونالدو وإيرلينغ هالاند وكيليان مبابي وهاري كين وفينيسيوس جونيور ولامين يامال ولويس سواريز.