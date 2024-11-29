3 من نجوم «جوجيتسو الإمارات» يشاركون في «أبوظبي إكستريم»

أعلنت الجهات المنظمة لبطولة أبوظبي إكستريم (ADXC) عن مشاركة ثلاثة من نجوم الجوجيتسو الإماراتيين في النسخة الثامنة من البطولة، التي تنطلق في السادس من ديسمبر المقبل، في مدينة العين للمرة الأولى، حيث من المقرر أن ينضم خالد الشحي وشما الكلباني وعمر الفضلي إلى نخبة من الرياضيين العالميين في بطاقة نزالات حافلة بالنجوم.

وتشكّل بطولة أبوظبي إكستريم - التي تنظمها شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مع اعتمادها نموذجاً مبتكراً، واستقطابها نخبة من أبطال الجوجيتسو والجرابلينج - تحدياً من نوع مختلف، وشهدت البطولة في نسخها الماضية مشاركة عدد من لاعبي ولاعبات الجوجيتسو الإماراتيين، بمن فيهم شما الكلباني وبلقيس الهاشمي وزايد الكثيري، والأخوان عمر ومحمد السويدي.

من جانبه، قال خالد الشحي، الذي شارك في النسخة الرابعة من البطولة التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس، ويستعد للمشاركة في هذه النسخة التي تقام بمسقط رأسه، مدينة العين: «كانت المشاركة في بطولة أبوظبي إكستريم تجربة مهمة، أتاحت لي مواجهة لاعب قوي، مثل البرازيلي ليناردو ماريو، حيث تمكنت من الفوز بعد خوض خمس جولات مليئة بالتحديات، سعيد بالمشاركة مجدداً في البطولة، لاسيما أنها تقام في مدينة العين، وأعتقد أن (أبوظبي إكستريم) ساعدتني على اختبار قدراتي في أجواء جديدة».