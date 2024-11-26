سباق النسخة 28 لكأس آل مكتوم لقوارب التجديف ينطلق السبت

يستعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لتنظيم سباق النسخة الثامنة والعشرين من سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدما والذي يمثل مسك ختام فعاليات موسم سباقات بطولة دبي في الموم الحالي 2024-2025، يوم السبت المقبل.

ويقام السباق المرتقب في المسار المعتاد بمحاذاة الممشى في واجهة الجداف المائية عند مدخل خور دبي وبالقرب من محمية خور دببي للحياة الفطرية مقابل المدرسة السويسرية على مسار انسيابي يصل الى 2.3 كلم حيث ستكون الانطلاقة من الخليج التجاري نحو واجهة دبي هاربور كريك.

ويشارك في السباق المرتقب 30 قاربا على متنها ما يصل الى 300 بحار يمثلون نخبة الابطال في هذه الفئة على ضوء نتائج القوارب المشاركة في الجولتين الأولى والثانية من بطولة دبي التي اختتمت يوم السبت الماضي حيث سيتنافس 20 قاربا على لقب الشوط المحلي فيما سيشهد شوط الفئة المفتوحة مشاركة 10 قوارب.

ومن المنتظر ان يشارك في الشوط المحلي القوارب غازي 96 (متصدر الترتيب العام برصيد 60 نقطة) ومن جميرا 4 والعاصفة 36 (حامل اللقب) وزلزال 5 ومبارك مارين 87 وزلزال 51 والظافر 49 وجلفار 55 ووادي السيجي 11 ووادي سهم 2 واطلس 39 ورأس الخيمة 27 والصاروخ 7 وعناد 6 والفجيرة 47 ووادي حام 88 ووادي حام 99 ووادي حام 99 وثوبان 10 والشارقة 32 وراس الخيمة 50.

ويتنافس على لقب الفئة المفتوحة في الكاس الغالية والتي اعتمدت منذ موسم 2021-2022 كشوط لقوارب أبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر الحكومية والوطنية 10 قوارب.