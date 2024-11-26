إسماعيل أحمد: الانتصار الأول نقطة تحوّل «مجد» في دوري الأولى

قال مدرب فريق «مجد»، لاعب العين الدولي السابق، إسماعيل أحمد، إن فوز فريقه على نظيره «غلف إف سي» 3-1، أول من أمس، في الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، يعد نقطة تحوّل نحو نتائج أفضل، لاسيما أنه الانتصار الأول الذي يسجله الفريق في الموسم الحالي.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الفوز مهّد لانتقال الفريق من المركز الـ13 إلى العاشر، متقدماً ثلاثة مراكز في جدول الترتيب، بعد أن رفع رصيده إلى ست نقاط من ست مباريات».

وأضاف: «الفريق بحاجة إلى الوقت للتأقلم بشكل أكبر، إذ قدم مردوداً جيداً رغم تعرّضه لنتائج سلبية في المباريات الماضية، قياساً بما تتمتع به الأندية الأخرى».

وأضاف: «لنا هدفان واضحان، هما صناعة فريق قوي قادر على البقاء في المسابقة، والمنافسة».