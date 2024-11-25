ماذا قال مدرب الشارقة كوزمين عن مواجهة الاستقلال في دوري أبطال آسيا؟

أكد مدرب فريق الشارقة الروماني أولاريو كوزمين جاهزية فريقه لمواجهة نظيره فريق الاستقلال الطاجيكي لتحقيق نتيجة إيجابية خلال اللقاء المقرر غداً الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثالثة في "دوري أبطال آسيا للأندية 2"، مشدداً على أن الفريق المنافس يمتاز بالقوة الجسمانية والتنظيم الجيد.

وقال في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين: "بغض النظر عن نتيجة هذه المباراة فإن مباراة الشارقة أمام الوحدات الأردني في الجولة الأخيرة هي التي ستكون حاسمة في تحديد مصير المجموعة"، مشيراً إلى "نقاط مباراة الغد ستمنح الشارقة خيارات عدة في المنافسة لكن هذا الأمر يتوقف أيضا على نتيجة مباراة الوحدات الأردني وسباهان الإيراني المقررة غداً أيضاً".

وأضاف كوزمين "الاستقلال الطاجيكي فريق قوي وصعب، ووضح ذلك من خلال المواجهة التي جمعتنا به في الجولة الأولى".