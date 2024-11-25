الظفرة والعربي في صدارة «الأولى»

حقق فريق العربي فوزاً مهماً على مضيفه حتا 4-3، أمس، ضمن الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، رافعاً رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد حتا عند خمس نقاط في المركز الـ11.

وسجّل أهداف العربي اللاعب البرازيلي هنريكو في الدقيقة السابعة، وأحرز السنغالي محمد ديوب هدفين (9 و53)، والبرازيلي جارديل أوليفيرا (39)، وأحرز لفريق حتا البنيني تميمو أورو (45+1)، والبرازيلي ويليان ليرا (69)، والعماني محمد المربوعي (90+4).

وفاز الظفرة على مضيفه الحمرية 3-1، رافعاً رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد الحمرية عند ست نقاط في المركز التاسع.

وسجّل أهداف الظفرة، الفرنسي موهامد لامين ياتارا (4 و48)، وريان يسلم (26)، وللحمرية إسماعيل الحمادي (44).

وحقق فريق «مجد» أول فوز له في الموسم الحالي بتفوقه على «غلف إف سي» 3-1، وسجل أهدافه لامار والكر (70)، ومحمد الحلاج (78 و90+5)، وأحرز هدف «غلف إف سي» التشادي أنور سوسال (48)، ورفع «مجد» رصيده إلى خمس نقاط في المركز العاشر، فيما تراجع «غلف إف سي» أربع نقاط إلى المركز الـ12.

وتعادل مصفوت والذيد من دون أهداف ليصبح رصيد الأول سبع نقاط، والثاني ست نقاط، وتختتم الجولة عند الساعة 16:45 من عصر اليوم، بإقامة مباراتين يلعب فيهما دبا مع الإمارات، والجزيرة الحمراء مع يونايتد.