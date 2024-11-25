عادل تاعرابت يغيب عن النصر أمام دهوك العراقي

غادرت بعثة فريق النصر، أمس، إلى العراق لمواجهة فريق دهوك العراقي في الجولة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية، من دون المغربي عادل تاعرابت «قائد الفريق»، من دون أن يكشف النادي عن سبب غياب اللاعب، الذي لم يوجد أيضاً في مباراة الشارقة الأخيرة في دوري أدنوك للمحترفين.

ويواجه النصر (ست نقاط) مضيفه دهوك، غداً، في الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات، ويبحث «العميد» عن تحقيق الفوز الثالث في البطولة ومواصلة تصدره للمجموعة الأولى، بعد أن حقق الفوز في أول مباراتين، في حين يملك دهوك أربع نقاط في المركز الثاني.

وأعلن نادي النصر عبر حسابه الرسمي في موقع «إكس» قائمة الفريق المغادرة إلى العراق، حيث ضمت كل أعضاء الفريق بقيادة الهداف علي مبخوت.

وتعرّض النصر لخسارة ثالثة في مباريات الدوري هذا الموسم، جاءت أمام الشارقة في الجولة الثامنة بثلاثية نظيفة، ما أبعد الفريق أكثر عن حسابات المنافسة.

ويأمل «العميد» العودة من العراق بالفوز بحثاً عن حسم الصدارة، قبل انطلاق مباريات الدور الثاني من دور المجموعات لدوري أبطال الخليج.