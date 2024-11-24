ماسكيرانو أبرز المرشحين لتدريب إنتر ميامي وميسي

يبرز اسم اللاعب الأرجنتيني السابق خافيير ماسكيرانو مرشحاً للإشراف على تدريب إنتر ميامي ومواطنه ليونيل ميسي على أن يُعلن عن هوية المدرب الجديد «في الأيام المقبلة»، وفقاً لما أفاد رجل الأعمال الملياردير خورخي ماس أحد مالكي النادي الأميركي.

وغادر المدرب السابق الأرجنتيني تاتا مارتينو النادي لأسباب شخصية قبل أيام، في حين قال ماس إنه وزميله المالك الآخر ديفيد بيكهام تحركا بسرعة لتحديد بديله.

وزعمت تقارير إعلامية أن زميل ميسي السابق في برشلونة ماسكيرانو، الذي يتولى حالياً تدريب منتخب الأرجنتين ما دون 20 عاماً، من المقرر أن يتولى هذا الدور.