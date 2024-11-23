للمرة الأولى هذا الموسم.. دبا الحصن يغادر المركز الأخير في الدوري

غادر دبا الحصن المركز الأخير للمرة الأولى هذا الموسم، بعدما حقق فوزه الأول على بني ياس، بهدف دون رد، السبت، على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.

وقفز دبا الحصن مركزين دفعة واحدة ليحتل المركز الـ12 برصيد خمس نقاط متقدماً على خورفكان الذي تراجع إلى المركز الـ13، برصيد أربع نقاط، فيما يقبع العروبة في المركز الأخير بثلاث نقاط.

ويدين دبا الحصن بهذا الانتصار الذي حققه على بني ياس إلى لاعبه المونتينيغري نيسكا فويانوفيتش الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 32 مستثمراً خطأ للحارس فهد الظنحاني بعد هجمة مرتدة أحرز منها هدف الفوز.

وقدم دبا الحصن بقيادة مدربه الوطني حسن العبدولي مباراة مميزة من الناحية الدفاعية، إذ نجح لاعبوه في غلق كل المنافذ المؤدية لمرمى حارسهم سهيل عبدالله والحفاظ على شباكهم نظيفة.