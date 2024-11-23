صدارة الدوري «شرجاوية» بالثلاثة

حقق الشارقة انتصاراً مستحقاً على ضيفه النصر بثلاثة أهداف دون رد، أمس، لحساب المرحلة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين في كرة القدم، فيما خسر شباب الأهلي أول نقطتين في الدوري هذا الموسم، بعدما سقط في فح التعادل السلبي أمام ضيفه كلباء في الجولة نفسها، وحافظ الشارقة على صدارته للدوري برصيد 21 نقطة، فيما ارتفع رصيد شباب الأهلي إلى النقطة 19 في المركز الثاني، لكن له مباراة مؤجلة.

وقدّم الشارقة واحدة من أفضل مبارياته وخرج بالعلامة الكاملة، في مباراة لم تكن سهلة في شوطها الأول على أصحاب الأرض، إلا أن عثمان كمارا فرض نفسه نجماً للقاء بتسجيله الهدف الأول من ضربة رأس، بعدما تلقى كرة عرضية من غويلهرم، ارتقى إليها برأسه وحوّلها في المرمى (33).

وعاد اللاعب ذاته ليمنح الشارقة هدفاً آخر من مجهود فردي مميز أنهاه بتسديدة أرضية من داخل الصندوق، باغتت الحارس أحمد شامبيه، ومرت من بين يديه (59)، فيما تمكّن غويلهرم من تسجيل أجمل أهداف اللقاء، بعد فاصل من التمريرات أنهاه بتسديدة محكمة استقرت على يسار الحارس (83).

وعلى استاد راشد، أهدر فيديريكو كارتابيا، الفرصة على شباب الأهلي للخروج بالنقاط الثلاث أمام كلباء، بعد أن أضاع ضربة جزاء احتسبها حكم اللقاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وسدّدها في القائم، ليُكمل الصورة الباهتة التي قدّمها فريقه في المباراة، على الرغم من سيطرته الواضحة على مجريات اللعب طوال الـ90 دقيقة.