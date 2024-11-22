«يد الشارقة» يهزم كاظمة ويتأهل إلى نهائي «أبطال آسيا»

تأهل فريق كرة اليد في نادي الشارقة للمباراة النهائية لبطولة الأندية الآسيوية الأبطال، بعد فوزه في الوقت الإضافي على كاظمة الكويتي (28-27)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (23-23)، في المباراة التي جمعتهما، أمس، لحساب الدور نصف النهائي من النسخة الـ27 للبطولة المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، ويسدل الستار عليها غداً.

ويلتقي الشارقة في المباراة النهائية الفائز من لقاء الدحيل القطري والخليج السعودي، ودفع الشارقة ضريبة غياب التركيز الدفاعي في الشوط الأول، الذي انتهى لمصلحة كاظمة بنتيجة (11-14)، قبل أن يتمكن الشارقة من التعادل (23-23)، قبل الذهاب إلى شوطين إضافيين، انتهى الأول بالتعادل (25-25)، وفي الشوط الثاني تصدى حارس الشارقة لركلة جزاء كانت كفيلة بمنح «الملك» حسم المباراة بنتيجة (28-27).