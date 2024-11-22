عبدالعزيز حمد: تغلبت على حادث الدراجة بالصبر.. وطموحي اللعب للمنتخب

أكد مدافع كلباء، عبدالعزيز حمد، أنه ينتظر فرصة دعوته للانضمام إلى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في الاستحقاقات المقبلة، مبيناً أنه يدرك أن ذلك يتطلب منه تقديم مستويات فنية عالية مع «النمور»، والاجتهاد للوصول إلى المستوى الذي يؤهله لنيل شرف ارتداء قميص المنتخب الوطني.

ويتميز عبدالعزيز حمد (26 عاماً) بتسجيل الأهداف من مسافات بعيدة، إلى جانب إجادة التسجيل بالرأس، إذ يبلغ طوله 180 سنتيمتراً، وخلال المواسم الثلاثة الأخيرة سجل سبعة أهداف في دوري المحترفين على الرغم من كونه مدافعاً، وفي الموسم الجاري شارك في خمس مباريات.

وقال حمد لـ«الإمارات اليوم»: «طموحي الوصول إلى المنتخب، وعدم استدعائي حتى الآن يعود إلى النظرة الفنية للجهاز الفني للمنتخب وقناعاته، وهذا حقه وأنا أحترمه، وليس أمامي سوى الاجتهاد وانتظار الفرصة، وأتمنّى أن أكون ضمن خيارات (الأبيض) قريباً، لكن الهدف الحالي بالنسبة لي هو دعم طموح كلباء باعتباره الفريق الذي قدّمني للوسط الرياضي لاعباً أساسياً في الفريق الأول، بعد أن مثّلت سابقاً فريقَي الوحدة وبني ياس».

وأشار إلى أن تأخر انضمامه للمنتخب الوطني يعود لبعض التحديات التي صادفته، وعلى رأسها تعرّضه لحادث سير، عندما عندما كان يقود دراجة نارية عام 2020، تسبب في توقفه عن اللعب لسنة بعد إجراء ثلاث عمليات جراحية تكللت بالنجاح، مقدّماً الشكر إلى نادي كلباء الذي وضع ثقته به ومنحه الفرصة مجدداً، مؤكداً أن هذا الموقف دَيْن في رقبته لقلعة «النمور».

وتابع: «تغلبت على حادث الدراجة بالصبر والإصرار، وكنت دائماً أضع نُصب عيني هدف الانضمام للمنتخب الوطني، وهو ما شجعني في مشوار التعافي من الإصابة».

وعن المستوى الفني الحالي الذي يقدّمه كلباء في هذا الموسم، أكد أن الفريق يطمح إلى تقديم موسم استثنائي من خلال الفوز بإحدى البطولات، والوصول إلى أفضل مركز في تاريخ مشاركات النادي في دوري المحترفين.

ويحتل فريق كلباء المركز السادس في قائمة ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين برصيد 10 نقاط، جمعها من ست مباريات خاضها في المسابقة، إذ فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين.

مهارة التسديد

وكشف لاعب «النمور» أنه سجل أهدافاً عديدة من مسافات بعيدة قادت كلباء للفوز بكثير من المباريات وحصاد نقاط ثمينة، مشيراً إلى أن مهارة التسديد من مسافات بعيدة تأسس عليها منذ الصغر على يد مدربين مميزين، أبرزهم السوري محمد أسعد، ومدرب كلباء السابق الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، الذي اكتشف هذه المهارة وعمل على تطويرها، وكذلك المدرب الحالي لفريق كلباء الصربي رادوفيتش.

أفضل خط دفاع

وبشأن وجود فريق كلباء في المركز الثاني كأفضل خط دفاع في الموسم الحالي لدوري المحترفين، إذ استقبل ستة أهداف فقط في ست مباريات، أوضح اللاعب أن «فلسفة المدرب رادوفيتش تؤكد أن الدفاع عن المرمى يبدأ من خط الهجوم والكل يدافع»، مبيناً أن مواصلة التميز تحتاج إلى دعم كبير من قِبل الجمهور.

ووصف عبدالعزيز حمد، اللاعب الإيراني مهدي قايدي بأنه لاعب الأوقات الصعبة، ويلعب دوراً كبيراً في النتائج الإيجابية لفريق كلباء، إذ يعد عنصراً فاعلاً في المباريات.

حظوظ «الأبيض»

وبخصوص مشوار المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، أكد أن فرصة التأهل للمونديال قريبة، والحظوظ أصبحت أكبر بعد الفوزين المهمين على قيرغيزستان وقطر، وتسجيل «الأبيض» ثمانية أهداف في المباراتين، إلى جانب عدم استقبال أي هدف.

وأكد أنه يريد أن يبعث رسالة شكر وتقدير إلى والده، على الرعاية الكريمة والدعم الكبير الذي قدّمه له في كل الأوقات، والنصائح اللي يقدّمها له، كونه رياضياً متابعاً على الرغم من أنه لم يلعب كرة القدم كثيراً.

مدافع كلباء:

. عدم استدعائي حتى الآن يعود إلى النظرة الفنية للجهاز الفني للمنتخب وقناعاته، وهذا حقه وأنا أحترمه.