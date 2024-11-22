برشلونة يؤجل عودته إلى ملعب «كامب نو»

أرجأ برشلونة العودة إلى ملعبه «كامب نو»، الذي تم تجديده، حتى منتصف فبراير المقبل، وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن برشلونة بعث رسالة إلكترونية إلى أعضاء النادي حاملي التذاكر الموسمية لتوضيح هذا التأخير، ويستخدم برشلونة الملعب الأولمبي منذ عام ونصف العام.

ومن الممكن أن تكون المباراة أمام رايو فاييكانو، منتصف فبراير المقبل، أولى المباريات التي تُقام على الملعب المجدد، لكنّ برشلونة لم يؤكد هذا الأمر في رسالته الإلكترونية.

وبعد تأجيلات عدة، كان الميعاد الرسمي الأخير للعودة إلى «كامب نو» نهاية شهر يناير أو مطلع فبراير المقبلين.

ووفقاً لتقارير إعلامية، برّر النادي التأجيل الجديد بـ«قواعد يويفا»، التي تمنع تغيير الملعب خلال «مرحلة الدوري» في دوري أبطال أوروبا.