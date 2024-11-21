جارديم ينجح في أول اختبار مع العين

حقق العين بقيادة مدربه الجديد البرتغالي ليوناردو جارديم على مضيفه العروبة 4-2، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ودخل العين أجواء اللقاء ببداية هجومية واضحة سعيا لإحراز هدف التقدم، إلى أن انتظر حتى الدقيقة 12، ليُسجل سفيان رحيمي أولى الأهداف من خطأ واضح لحارس العروبة، عبد الله يوسف، ليضع الكرة برأسه في الشباك.

وواصل العين أدائه على النهج الهجومي نفسه، وتمكن لابا كودجو من تعزيز تقدم فريقه، مستغلا كرة سقطت من بين يدي الحارس وأكملها في المرمى، "29".

وقبل نهاية الشوط الأول أضاف محمد عوض الله، الهدف الثالث للزعيم من كرة تلقاها داخل الصندوق من زميله سفيان رحيمي، سددها بشكل مثالي في المرمى "44".

وبعدها مباشرة أهدر العروبة فرصة تقليص الفارق قبل الخروج لغرفة الملابس، حينما سدد أبوبكر تراولي كرة في المدرجات وهو منفردا بمرمى الحارس خالد عيسى.

وفي الشوط الثاني، أضاع سفيان رحيمي فرصة مُحققة للعين بنفس طريقة تراولي، بعد انفراد بالمرمى وسدد فوق العارضة.

واستطاع لابا كودجو، أن يُضيف الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه من كرة صنعها محمد عوض الله حولها برأسه في الشباك "62".

وظهر العروبة بشكل مُغاير في أخر 20 دقيقة من المباراة، ومعها قلص محمد رضا أزادي من كرة ضربة بها دفاع العين وسجل أولى أهداف فريقه "73".

وبعدها بخمسة دقائق سجل غابريل كاك، الهدف الثاني لفريقه من "دربكة" أمام مرمى العين، لكنه لم يكن كافيا للعودة بالنتيجة.