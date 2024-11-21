كلباء يفتقد 5 لاعبين في مواجهة شباب الأهلي

سيفتقد الفريق الأول لكرة القدم في نادي كلباء خمسة لاعبين في مباراته أمام مستضيفه شباب الاهلي التي ستقام اليوم في استاد راشد في دبي ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين.

ويعود سبب الغياب إلى بند الإعارة ضمن الاتفاق المبرم بين شباب الاهلي وكلباء واللاعبون، هم: الإيراني مهدي قايدي، والبرازيلي كايو جيرمانو، ومواطنه جوستافو اوليفيرا، إضافة الى اللاعبين اليمنيين خالد علي وأنس راضي.

من جهته أكد مدرب الفريق الصربي رادوفيتش انه سيعتمد على عدد من اللاعبين البدلاء والوجوه الجديدة لتعويض غياب نجومه في مباراة اليوم.