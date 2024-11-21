«قوارب التجديف المحلية» ينطلق في دبي السبت

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بعد غدٍ، سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي 2024-2025) على مياه قناة دبي المائية في منطقة الجداف، بمحاذاة محمية خور دبي للحياة الفطرية.

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد نظم بنجاح سباق الجولة الأولى، السبت الماضي، بمشاركة 42 قارباً على متنها أكثر من 400 بحار من أبناء الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين، حيث تنافست القوارب على المراكز الأولى في الشوطين المحلي والمفتوح.

وأعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بدء إجراءات التسجيل للمشاركة في السباق المرتقب عبر البوابة الإلكترونية للنادي، حيث يستمر التسجيل اليوم وغداً.

وذكر بيان صحافي أن «سباق الجولة الثانية من بطولة دبي 2024-2025 يأخذ أهمية خاصة وكبيرة لدى الملاك والنواخذة المشاركين، لأنه يمثل المحطة الختامية والمؤهلة للمشاركة في شوط سباق أغلى بطولات الموسم (كأس آل مكتوم) في نسختها رقم 28، التي ستقام نهاية الشهر الجاري».

ومن المقرر أن يتحدد على ضوء نتائج السباق والشوطين المحلي والمفتوح أسماء القوارب المشاركة في شوطَي سباق كأس آل مكتوم حسب الترتيب العام، حيث تُمنح نقاط لكل قارب حسب نتائجه في الجولتين، ليتم اختيار أفضل 20 قارباً لخوض المنافسة على اللقب الكبير.

وكان سباق الجولة الأولى، الذي أقيم الأسبوع الماضي، قد أسفر عن فوز القارب «غازي 96» بالمركز الأول في الشوط المحلي، وحصد 30 نقطة منحته صدارة هذا الشوط، بينما فاز القارب العماني «بلعرب 44» بصدارة الترتيب في الشوط المفتوح ونال 30 نقطة أيضاً.