جلسة بين بينتو واتحاد الكرة لبحث إعداد «الأبيض» للمرحلة المقبلة

علمت «الإمارات اليوم» أن الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم سيعقد جلسة مشتركة مع مسؤولي اتحاد الكرة، خلال الأيام المقبلة، لبحث برنامج إعداد المنتخب للمرحلة المقبلة، سواء على صعيد مبارياته الأربع المتبقية في الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026، أو كأس الخليج العربي الـ26 المقررة في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى الثالث من يناير المقبلين.

وسيخوض «الأبيض» مباراة الجولة السابعة خارج أرضه أمام نظيره الإيراني في 20 مارس المقبل، فيما يحلّ ضيفاً على كوريا الشمالية في 25 من الشهر ذاته بالجولة الثامنة، ويواجه المنتخب على أرضه نظيره الأوزبكي في الخامس من يونيو المقبل ضمن الجولة التاسعة، في حين سيلعب خارج أرضه مع منتخب قيرغيزستان في 10 يونيو المقبل بالجولة العاشرة والأخيرة.

من جهته، أكد مدرب المنتخب، البرتغالي باولو بينتو، في تصريحات صحافية، بعد الفوز على منتخب قطر بخماسية نظيفة، أن «مسيرة الأبيض المقبلة تتطلب اختيار اللاعبين بعناية من أجل صنع الفارق في المنتخب»، واصفاً الفوز الكبير بـ«الرائع»، وبأن جميع اللاعبين سواء كانوا أساسيين أو احتياطيين شاركوا فيه، معتبراً أن وصول المنتخب إلى النقطة العاشرة أمر مهم في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

مباريات المنتخب المتبقية في تصفيات كأس العالم

. إيران - الإمارات: 20 مارس

. كوريا الشمالية - الإمارات: 25 مارس

. الإمارات - أوزبكستان: 5 يونيو

. قيرغيزستان - الإمارات: 10 يونيو