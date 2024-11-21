4 أندية تشارك في دوري السلة على «الكراسي المتحركة»

أعلنت الأمانة العامة للجنة البارالمبية الوطنية إقامة التجمع الأول لدوري كرة السلة على الكراسي المتحركة «3x3»، للموسم الرياضي 2024-2025، في نادي خورفكان للمعاقين. وتنطلق المنافسات، مساء بعد غد، بمشاركة أربعة أندية، هي دبي لأصحاب الهمم، وخورفكان للمعاقين، والثقة للمعاقين، والعين لأصحاب الهمم، وأكدت اللجنة البارالمبية الوطنية اكتمال الاستعدادات لانطلاقة المنافسات، وتوفير جميع متطلبات النجاح للتجمع الأول في كرة السلة للموسم الجديد.