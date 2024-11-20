«المهندس».. كلمة السر في الشارقة رغم الإصابة السابقة

بعد جلوسه لفترة طويلة على دكة البدلاء خلال الموسم الماضي، أصبح لاعب خط وسط نادي الشارقة، ماجد حسن، «كلمة السر»، ومن العناصر الأساسية التي يعتمد عليها مدرب الفريق، الروماني أولاريو كوزمين، في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم.

وشارك اللاعب الدولي السابق مع فريقه في سبع مباريات، منها ثلاث ضمن التشكيلة الأساسية منذ بداية دوري أدنوك للمحترفين للموسم الجاري 2024-2025، في حين كان مع الفريق في دوري الموسم المنصرم في ست مباريات فقط، منها ثلاث ضمن التشكيلة الأساسية وهي أمام البطائح في الجولة الرابعة التي انتهت بفوز الشارقة 2-صفر، وأمام العروبة ضمن الجولة الخامسة التي انتهت بفوز الشارقة 2-1، وكذلك أمام فريقه السابق شباب الأهلي ضمن الجولة السادسة التي انتهت بفوز شباب الأهلي 2-1، علماً بأن ماجد قد عانى لفترة طويلة الإصابة التي تعرض لها سابقاً، وخضع بسببها إلى عملية جراحية ناجحة في الركبة، ثم تعافى من هذه الإصابة وبدأ يستعيد مستواه الفني الحقيقي كلاعب مميز وصاحب مهارات فنية عالية.

من جهته، قال مدير فريق الشارقة، بدر أحمد الحمادي، إن ماجد حسن يُعد لاعباً مميزاً وهو لاعب منتخب، على الرغم من أن الإصابة السابقة قد أثرت في مستواه، لكنه حالياً بات يقدّم مستوى أفضل بعدما تعافى من الإصابة.

وأضاف بدر أحمد لـ«الإمارات اليوم» أن «ماجد حسن يتميز بصفات اللاعب القائد في الملعب وحتى في غرفة الملابس، وظل دائماً يحافظ على نفسه لاعباً محترفاً، وكل هذه الأمور ساعدته على أنه يستعيد مستواه الفني، وظل يقدم الأفضل مع الشارقة من مباراة إلى أخرى، وأتمنّى له التوفيق».

ويحتل الشارقة حالياً المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري برصيد 18 نقطة، متساوياً مع شباب الأهلي المتصدر بفارق الأهداف.

وخاض ماجد حسن مع فريق الشارقة هذا الموسم سبع مباريات، وتُعدّ مواجهة العروبة أكثر مباراة ظهر فيها، إذ تم استبداله في الدقيقة 89 من زمن المباراة أي قبل دقيقة واحدة من الوقت الأصلي لانتهاء المباراة، وقدم أداء جيداً، قاد به فريقه إلى تحقيق الفوز الخامس على التوالي، ليتصدر ترتيب الدوري مشاركة مع شباب الأهلي.

ويُعد أول ظهور لماجد حسن في الدوري هذا الموسم مع الشارقة خلال مباراته أمام دبا الحصن، التي انتهت بفوز الشارقة 4-1 ضمن الجولة الأولى، إذ حلّ بديلاً لزميله ماركوس مليوني «67»، وتوالى بعدها ظهوره في قائمة الملك الشرقاوي، نظراً إلى اعتماد المدرب كوزمين عليه في تنفيذ بعض المهام الفنية في الملعب.

يُذكر أن ماجد حسن (32 عاماً) الملقب بـ«المهندس» كان قد انتقل للعب في صفوف الشارقة في 2022 في صفقة انتقال حر قادماً من شباب الأهلي، إذ وصف انتقاله حينها بـ«صفقة الموسم»، نظراً إلى الإمكانات الفنية الكبيرة والخبرة الطويلة التي يتمتع بها اللاعب الدولي.

وكان ماجد حسن يُعد، قبل الإصابة المتكررة التي تعرض لها، أحد العناصر المؤثرة في صفوف المنتخب الإماراتي، ويحظى ماجد حسن بدعم كبير من مدربه كوزمين الذي يعرف جيداً إمكاناته الفنية العالية، كونه درَّبه أيضاً في فترة سابقة عندما كان يقود تدريب فريق شباب الأهلي.

بدر أحمد:

. مستوى ماجد حسن في تحسّن، بعدما تعافى من الإصابة.