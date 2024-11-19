حملوا ليما على «الأعناق».. جماهير منتخب الإمارات تحتفل بـ «خماسية» قطر

احتفل لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم مع جماهيرهم في استاد آل نهيان، عقب انتهاء مباراة قطر، والتي فاز فيها بخماسية نظيفة، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، إذ حرصوا على التقاط صورا تذكارية بالقرب من المدرجات.

وارتفع هتاف الجماهير التي حضرت إلى ملعب المباراة، للمنتخب الاماراتي وللاعبيه بعد الانتصار الكبير الذي تحقق للمرة الأولى في المواجهات التي جمعت الأبيض مع قطر في تصفيات كأس العالم.

وحُمل نجم اللقاء الأول فابيو ليما صاحب «السوبر هاترك»، على الأعناق من قبل المدافع خالد الهاشمي، لتحية الجماهير التي خصته بهتاف خاص بعد المباراة.

وانفرد الأبيض بالمركز الثالث في المجموعة الأولى بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط، في حين تجمد رصيد قطر عند سبع نقاط.