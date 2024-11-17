خسارة أسطورة الملاكمة تايسون أمام بول

انتهت العودة المثيرة للجدل للملاكم الأميركي مايك تايسون (58 عاماً)، بخسارته أمام صانع المحتوى على موقع يوتيوب مواطنه جايك بول (27 عاماً)، بإجماع الحكام، في تكساس.

وأخفق تايسون في تسديد اللكمات المهمة خلال نزال من ثماني جولات، حسمه بول بفارق كبير بالنقاط (80-72، 79-73، 79-73).

واستخدم بول سرعته وتحركاته للهيمنة على تايسون المتقدم في السن. وأظهرت الإحصاءات أن تايسون نجح في إصابة خصمه بـ18 لكمة من 97 محاولة، مقابل 78 لبول من 278 محاولة.

ومع اقتراب النزال من لحظاته الأخيرة، انحنى بول احتراماً لتايسون.