الإمارات تحصد 6 ميداليات في ختام عربية الشطرنج بالشارقة

تصدرت الإمارات الترتيب العام للبطولة العربية للشطرنج في ختام منافساتها أمس التي استضافها نادي الشارقة الثقافة للشطرنج على مدار 10 أيام بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من 18 دولة عربية تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

و حصدت الإمارات 6 ميداليات " ذهبيتان- وفضيتان- وبرونزيتان" .و توج الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الأبطال الفائزين بالمركز الأولى في ختام بطولة العرب للشطرنج الفردية للرجال والسيدات حيث نال الجزائري بلال بالحسن الميدالية الذهبية و لقب بطل العرب في الشطرنج الكلاسيكي وحصل المصري أدهم فوزي على المركز الثاني والميدالية الفضية فيما حصل على الميدالية البرونزية المصري محب أمير والسوري مازن فندي.

وتوجت روضة السركال لاعبة المنتخب الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بكأس المركز الأول ونالت لقب بطلة العرب للكلاسيكي فئة السيدات وحصلت المصرية شاهندة وفا على الميدالية الفضية ثم البرونزية لمواطنتها جوي روماني.

وأحرز سالم عبدالرحمن لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج الميدالية الذهبية في بطولة الشطرنج السريع والجزائري بلال بالحسن الميدالية الفضية ثم الميدالية البرونزية من نصيب المصري أدهم فوزي والسوري مازن فندي فيما فازت المصرية جوي روماني بالميدالية الذهبية في الشطرنج السريع للسيدات ونالت مواطنتها شاهندة وفا الميدالية الفضية ثم لاعبتنا روضة السركال الميدالية البرونزية.

وفي الشطرنج الخاطف فاز بلال بالحسن الميدالية الذهبية ولاعب المنتخب الوطني سالم عبدالرحمن بالميدالية الفضية والقطري حسين عزيز الميدالية البرونزية وفي الشطرنج الخاطف للسيدات فازت الفلسطينية إيمان صوان بالميدالية الذهبية ونالت لاعبة المنتخب الوطني روضة السركال الميدالية الفضية واللاعبة الإماراتية عنود عيسى الميدالية البرونزية.

وقال الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي شهدت البطولة مستويات عالية من خلال تواجد هذا العدد الكبير من اللاعبين واللاعبات وتنوع الأبطال في المسابقات الثلاث كشف حجم المنافسة الكبيرة بين اللاعبين العرب، مشيرا إلى أن بطل وبطلة الكلاسيك سيشاركان في مهرجان الكويت الدولي للشطرنج إلى جانب بطولة قطر ماسترز الدولية للشطرنج.

وبارك رئيس الاتحاد العربي فوز روضة السركال بلقب بطولة الكلاسيك والحصول على لقب أستاذة دولية كبيرة كأول لاعبة في الإمارات تحصل على هذا الإنجاز موجها الشكر إلى جميع اللجان العاملة بالبطولة التي نجحت في تنظيم هذا الحدث العربي الرياضي الكبير .

وكشف رئيس الاتحاد العربي للشطرنج عن إطلاق جائزة النشر عن كتب الشطرنج وقال إن الاتحاد العربي طرح جائزة ومبادرة لهذا الخصوص لافتا إلى أننا لم نرى كتبا عن لعبة الشطرنج في معرض الشارقة الدولي للكتاب وهو ما دفعنا لإطلاق الجائزة من أجل إصدار كتب ومؤلفات عن اللعبة لتعليم الأجيال.

من جانبه أعرب حسين خوري رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية عن سعادته بفوز روضة بلقب أستاذة دولية كبيرة للمرة الأولى في فئة السيدات وهو انجاز لرياضة الإمارات منوها بأن روضة فازت بطولة العالم بالبرازيل عام 2017 وعمرها 7 سنوات.

وأهدى الإنجاز للقيادة الرشيدة وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية على دعم سموها للرياضة النسائية .

وعبرت روضة السركال عن فخرها بما حققته بالفوز ببطولة العرب والحصول على لقب أستاذة دولية كبيرة وهو الأول في تاريخ شطرنج الإمارات وأهدت الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" وإلى اتحاد الإمارات للعبة ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية .

حضر مراسم التتويج محمد المضاحكة نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد القطري وفوزي أبو رجعة رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج وعبدالكريم المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج وحسين خوري رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية وعدد من ممثلي رعاة البطولة.