بدر أحمد: طموح الشارقة أول 4 مراكز في الدوري

أكد مدير فريق كرة القدم بنادي الشارقة بدر أحمد، أن الشارقة سيحارب على كل الجبهات محلياً وآسيوياً، وأن طموحه المنافسة على المراكز الأربعة الأولى في دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن المباراة الودية التي خاضها فريقه أمام الحمرية، أمس، تأتي ضمن تحضيرات الفريق لمباراة النصر المقبلة في الدوري حتى يكون اللاعبون في كامل جاهزيتهم ولياقتهم البدنية، مشدداً على أهمية استمرار الشارقة في تحقيق النتائج الإيجابية في الدوري.

وقال بدر أحمد لـ«الإمارات اليوم»: «الشارقة استأنف تدريباته اليومية منذ يوم الأحد الماضي، بعد راحة قصيرة خضع لها اللاعبون لأربعة أيام، وذلك عقب عودته من الدوحة بعد خوض مباراته أمام فريق سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا للأندية 2».

وأضاف: «الفريق سيقاتل في جميع الجهات، سواء في الدوري أو كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي ودوري أبطال آسيا للأندية، وطموحنا أن يكون ضمن الأربعة الأوائل في الدوري المحلي هذا الموسم».

ويحتل الشارقة حالياً المركز الثاني في ترتيب فرق أدنوك للمحترفين برصيد 18 نقطة، متساوياً مع شباب الأهلي الذي يتصدر الترتيب بفارق الأهداف، لكنه خاض مباراة أقل من الشارقة الذي لعب سبع مباريات فاز في ست، وخسر في مباراة واحدة.

وأكمل الحمادي: «نادي الشارقة ظل دائماً ينافس على المراكز المتقدمة في الدوري منذ سنوات، ولن يتراجع عن هذه المراكز، خصوصاً بعدما حصد في المواسم الماضية لقب الدوري وكأس رئيس الدولة ومصرف أبوظبي الإسلامي وكأس السوبر، وكل هذه البطولات تفرض على الفريق أن يستمر بهذا المستوى، وأن يحافظ عليه».

ورداً على سؤال عما إذا كان الفريق سيسعى لتدعيم صفوفه بعناصر جديدة خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، أوضح بدر أحمد: «على الرغم من أن الفريق مكتمل الصفوف بعناصره الحالية، وقدم اللاعبون مستويات جيدة، إلا أن النادي سيقوم باستقطاب أي لاعب جيد يمكن أن يفيد الفريق».