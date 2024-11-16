«يد الشارقة» تبحث عن الانتصار الأول في البطولة الآسيوية

يبحث فريق الشارقة لكرة اليد، عن انتصاره الأول في البطولة الآسيوية الـ27 للأندية أبطال الدوري، المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، وتمتد حتى 23 نوفمبر الجاري، وذلك عندما يلتقي مع فريق الشباب البحريني، عند الثامنة والنصف من مساء اليوم، في ختام دور المجموعات.

وتعرض الشارقة أول من أمس، للخسارة الثانية على التوالي، وجاءت أمام صاحب الضيافة الريان القطري بنتيجة (26-28).

ويتطلع الشارقة صاحب المركز الرابع في مجموعته، إلى التقدم خطوة على سلم الترتيب، خصوصاً أن الفوز على الشباب البحريني صاحب رصيد النقطة الواحدة، سيضمن لـ«الملك» إنهاء دور المجموعات في المركز الثالث.