ديشان: مبابي ليس في أسعد لحظة

أكد ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا لكرة القدم، مجدداً، أن عدم ضم كيليان مبابي لقائمة الفريق لم يكن بسبب عقوبة تم اتخاذها ضده.

وقال ديشان بعد التعادل من دون أهداف مع إسرائيل في دوري أمم أوروبا لكرة القدم، أول من أمس: «يحق لكل شخص المرور بوقت عصيب، هناك الجانب البدني والنفسي». وأكد ديشان أن مبابي يريد العودة إلى المنتخب الفرنسي. وقال المدرب الفرنسي: «لكنني أعتقد أن هذا هو الأفضل له الآن. إنه يمر بلحظة في مسيرته لا يكون فيها في أسعد حالاته». ومنذ انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني، لم يكن موسم مبابي رائعاً، علماً أن قائد منتخب فرنسا غاب عن مباراتي الفريق بدوري أمم أوروبا الشهر الماضي، حيث كان يتعافى من الإصابة.