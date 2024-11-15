ديوب: فخور بلقب «هداف الدقائق الحاسمة»

كشف لاعب العربي، السنغالي محمد ديوب، عن طموحه لقيادة فريقه للصعود إلى دوري المحترفين، للمرة الأولى في تاريخه، من خلال تقديم الأفضل ضمن كتيبة المدرب عيسى السعدون، وبمساعدة زملائه اللاعبين، ليعزز إنجازين حققهما مع فريقيه السابقين، عندما أسهم في فوز «غلف إف سي» بدرع دوري الدرجة الثانية في موسم 2021، وصعود العروبة وفوزه بدوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، متمنياً أن يسجل الإنجاز الثالث في أم القيوين.

وقال ديوب لـ«الإمارات اليوم»: «إن الفريق قادر على تحقيق هذا الطموح، خصوصاً أن اللاعبين يتمتعون ببيئة رياضية مميزة وإدارة واعدة»، مضيفاً: «يطلقون عليّ لقب (هداف الدقائق الحاسمة)، وأنا فخور بذلك، وأتمنى تسجيل المزيد منها».

ويعتبر ديوب أحد أبرز اللاعبين الذين كشفت عنهم تجربة مشاركة فرق الشركات والمؤسسات في دوري الدرجتين الأولى والثانية، قبل أربعة مواسم، من خلال تسجيله أهدافاً غزيرة، وصناعته فرصاً ثمينة، أثرت في نتائج الفرق التي مثلها.

وأسهم السنغالي ديوب في صعود فريق العروبة للعب في دوري أدنوك للمحترفين، عندما سجل ثمانية أهداف حاسمة في الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى، منها ثلاثة في الوقت بدلاً من الضائع، كما أحرز هدفين في الموسم الحالي في الدقيقة 90+5، الأول في مرمى يونايتد، والثاني في مرمى مصفوت.

وأضاف ديوب لـ«الإمارات اليوم»: «كنت قريباً من الانضمام إلى أحد فرق (المحترفين) مطلع الموسم الحالي، لكن المفاضلة رجّحت كفة لاعب آخر، وأتمنى له التوفيق، وطموحي الحالي أن أستثمر وجودي مع العربي، وهو فريق طموح، وآمل التأهل معه إلى دوري المحترفين».

وأضاف: «أشعر بسعادة كبيرة في النادي العربي، وأحظى بدعم الجميع، خصوصاً النجم الإماراتي، راشد عيسى، الذي يسدي لي نصائح كثيرة، ويساعدني بتمريرات حاسمة، ويسعدني أن الفريق في المركز الثاني في ترتيب الدوري، بفارق الأهداف فقط عن الظفرة، ولكل منا 13 نقطة، ولايزال الموسم الحالي في بدايته، وتنتظرنا مباريات قوية عدة، أبرزها مع دبا وحتا، وكل مباراة مهمة».

وتابع ديوب: «أمضي موسمي الرابع في الملاعب الإماراتية، وأشعر بالرضا عن نفسي لما قدمته مع الفرق التي لعبت في صفوفها، وذلك مع أندية (غلف إف سي)، والعروبة، والعربي».

وأوضح: «كانت البداية في 2021، مع (غلف إف سي)، ولعبت معه في الدرجة الثانية، وسجلت له 13 هدفاً، وفزنا بدرع البطولة، وصعدنا إلى الدرجة الأولى، وواصلت اللعب معه، وسجلت في الموسم التالي 20 هدفاً، وواصلنا البقاء في الدوري، ما يعتبر إنجازاً مضافاً، بينما سجلت خمسة أهداف مع العربي حتى الآن في خمس مباريات، وضعتني ضمن أفضل هدافي الدرجة الأولى».

وتابع: «أتوجه بكل الاحترام والتقدير إلى المدير التنفيذي لنادي (غلف إف سي)، الكابتن عبدالله عمر، الذي كان مدربي في ذلك الوقت الذي منحني فرصاً كثيرة، ناهيك عن كونه يقدر إمكانات اللاعبين الأفارقة، ويدعمهم، ولايزال إلى يومنا الحاضر يتواصل معي ويشجعني ويساعدني بالنصائح».

محمد ديوب:

. أُمضي موسمي الرابع في الملاعب الإماراتية، وأشعر بالرضا عن نفسي.

. كنت قريباً من «المحترفين» لكن المفاضلة رجّحت كفة لاعب آخر.