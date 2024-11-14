بث مباشر لمباراة الإمارات وقيرغيزستان في تصفيات كأس العالم

مدرب منتخب الإمارات باولو بينتو يعلن القائمة التي ستخوض مباراة اليوم أمام منتخب قيرغيزستان

الحكم العماني أحمد الكاف يطلق صافرة بداية المباراة.

منتخب الإمارات يفرض سيطرته على الدقائق الأولى من المباراة، وتسديدة قوية من ليما لكنها خارج المرمى.

حارب عبدالله يستغل خطأ دفاعي من قيرغيزستان ويسجل الهدف الأول للإمارات في الدقيقة 15.

مرور 30 دقيقة من زمن المباراة ومنتخب الإمارات يبحث عن الهدف الثاني.

ماركوس ميلوني يضيف الهدف الثاني للأبيض الإماراتي في الدقيقة 35 من تسديدة قوية لم يتمكن حارس قيرغيزستان من التصدي لها.

الهدف الذي سجله ماركوس ميلوني هو الأول للاعب بقميص «الأبيض».

الحارس خالد عيسى يتألق ويتصدى لأكثر من محاولة قام بها منتخب قيرغيزستان لتقليص الفارق.

حكم المباراة يطلق صافرة نهاية الشوط الأول، والنتيجة تشير إلى تقدم منتخب الإمارات 2- صفر.