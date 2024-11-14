بينتو: نثق بقدرات لاعبي المنتخب على تقديم أداء جيد

أكد مدرب منتخب الإمارات، البرتغالي باولو بينتو، صعوبة مواجهة قيرغيزستان التي تقام اليوم في الجولة الخامسة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، لافتاً إلى أنه لا يمكنه أن يقدّم وعوداً بتحقيق «الأبيض» الانتصار، مشدداً على أنه يقوم بدوره مدرباً.

وقال في مؤتمر صحافي أمس: «أعلم أن الجمهور والإعلام يقيّمان المدرب من خلال النتائج، لكن من جانبي الجهاز الفني يقدّم المعلومات اللازمة، ويقوم بدراسة المنافسين، والاستعداد لهم بأفضل طريقة ممكنة».

وأوضح: «نخوض مباراة مهمة جداً ونلعب أمام فريق يمتلك ثلاث نقاط في رصيده بفارق نقطة عن منتخب الإمارات، ما يضاعف من أهمية المباراة، حرصنا على إحاطة اللاعبين بهذا الأمر، ونحن نثق تماماً بقدراتهم على تقديم أداء جيد، إذ إن المعنويات مرتفعة، والحوافز لدى اللاعبين تجعلنا نثق بأن الفريق سيقدم مباراة جيدة، ولكن في الوقت نفسه يجب أن نحترم المنافس، وأن نقدّم كل ما لدينا حتى نحقق الانتصار».

وأضاف: «التحضيرات كانت مختلفة مقارنة بالتجمعات والمعسكرات القليلة الماضية، هي أقرب إلى ما كان عليه الحال في التجمع الذي عقدناه في سبتمبر الماضي. وبشكل عام عملنا بشكل مكثف على تقديم كل المعلومات الضرورية عن المنافس، وكيفية خوض المباراة واستراتيجية اللعب التي سنتبعها».

وتحدّث عن المعلومات التي يمتلكها عن منتخب قيرغيزستان، وقال: «الفريق الفني قام بعمله كما ينبغي، وجمع معلومات عن طريقة لعب المنافس، والتكتيكات التي يتبعها، إذ إن أسلوبه الهجومي بسيط وليس معقداً، وفي الدفاع يلعب بخمسة لاعبين وأحياناً بثلاثة لاعبين، لديه مدافع يلعب بشكل جيد في بناء الهجمات، وهو جيد في الضغط المبكر، واستغلال المساحات بين الخطوط في الثلث الهجومي للملعب، ولقد عملت على نقل هذه المعلومات إلى اللاعبين تحسباً للسيناريوهات المختلفة للمباراة، وشددت على اللاعبين بضرورة احترام المنافس».

وعن كيفية تجنّب سيناريو خسارة مزيد من النقاط في المباريات التي يخوضها المنتخب على ملعبه، قال: «من المهم أن نجمع النقاط وأن نحقق الفوز في أي مباراة نلعبها، بعيداً عن أن المباراة تقام على ملعبنا أو خارج أرضنا، حيث إن الجزء الأكبر من عمل الجهاز الفني هو تقديم المعلومات الضرورية عن المنافس، ووضع الخطط التي سيلعب بها الفريق، وفقاً لمجريات المباراة. وبالنسبة لي كمدرب التأهل إلى المونديال يعتمد على جمع أكبر عدد من النقاط، سواء على ملعبنا أو خارج أرضنا».

وتابع: «أرى أن الفريق أظهر روحاً قتالية عالية، وقدّم مستويات جيدة في المباريات الأربع الماضية، المباراة الوحيدة التي لم أكن راضياً فيها عن الأداء كانت أمام كوريا الشمالية، وأعتقد أن جميع المباريات والنتائج منصفة باستثناء تلك التي كانت أمام أوزبكستان، حيث كنا نستحق نتيجة أفضل، ونتمنّى أن نخوض اللقاء بروح مختلفة وبطريقة أفضل من التي لعبنا بها في مباراة كوريا الشمالية، لأننا إذا كرّرنا الأمر نفسه سنعاني بشكل كبير».

وبالنسبة لتأثير غياب سلطان عادل وعلي صالح، قال: «سلطان يغيب منذ فترة طويلة ولا يشارك في المباريات، أما علي صالح فتعرض لإصابة ومتاعب بدنية في مباراة الوصل الماضية في دوري أبطال آسيا، وكان يعتقد أن الإصابة طفيفة، لكن ذلك لم يحدث، ونركز حالياً على مجموعة اللاعبين المتاحة وعلى كيفية إعدادهم بشكل أفضل للمباريات».

واختتم تصريحاته بالرد على سؤال حول رسالته إلى الجمهور، قائلاً: «نعد الجمهور بأن نقدّم كل ما لدينا، وأن نعمل بشكل مكثف على تحسين الأداء والنتائج، لكن لا يمكن لأي مدرب أن يَعِد بتحقيق الانتصار في مباراة محددة. لقد ذكرت سابقاً أنني أشعر بالتفاؤل من خلال طريقة استعداد اللاعبين، وأتفهم أن تقييم المدربين يكون وفقاً للنتائج فقط، ولكن هناك عمل نقوم به ولا أستطيع أن أقدّم وعوداً سوى أننا سنقدّم أفضل ما لدينا».

. المعنويات مرتفعة، والحوافز لدى اللاعبين تجعلنا نثق بأن الفريق سيقدم مباراة جيدة.