الفوز خيار «الأبيض» الوحيد أمام قيرغيزستان

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، عند الساعة 20:15 من مساء اليوم، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، مواجهة مهمة ومصيرية أمام ضيفه منتخب قيرغيزستان، ضمن الجولة الخامسة لحساب المجموعة الأولى في الدور الثالث للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتمثل المباراة تحدياً واختباراً جديداً للمنتخب، ولمدربه البرتغالي باولو بينتو، في إمكانية استعادة المنتخب صورته الحقيقية، بعد النتائج السلبية الأخيرة، والإبقاء على حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى المونديال، رغم اتساع فارق النقاط بينه وبين متصدر الترتيب إلى ست نقاط كاملة.

ويدخل المنتخب هذه المباراة في وضعية غير جيدة، إذ يحتل المركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند أربع نقاط فقط، إثر الخسارة الأخيرة أمام أوزبكستان بهدف نظيف ضمن الجولة الرابعة، وأي نتيجة غير الفوز ستضعف من حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتَي التأهل مباشرة إلى المونديال.

ويتصدّر المنتخب الإيراني حالياً ترتيب المجموعة بـ10 نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب الأوزبكي الذي يحلّ في المركز الثاني، ويأتي المنتخب القطري رابعاً بأربع نقاط، وقيرغيزستان خامساً بثلاث نقاط، وكوريا الشمالية في المركز الأخير بنقطتين.

وفي المجموعة نفسها، يلتقي اليوم منتخب كوريا الشمالية مع نظيره المنتخب الإيراني، ويحلّ أوزبكستان ضيفاً على المنتخب القطري.

تاريخياً، تعد هذه المباراة هي الثالثة التي تجمع بين الإمارات وقيرغيزستان، إذ التقيا للمرة الأولى بدور الـ16 في كأس آسيا 2019 التي أقيمت في الإمارات، وانتهت بفوز الأبيض 3-2، فيما أقيمت المواجهة الثانية في ديسمبر من العام الماضي، وانتهت بفوز المنتخب أيضاً بهدف نظيف.

ويأمل «الأبيض» خلال هذه المباراة تحقيق أهداف عدة، أبرزها حصد نقاط المباراة، وبلوغ النقطة السابعة، وتعزيز حظوظه في المنافسة، بجانب الظهور بصورة مختلفة عن تلك التي ظهر بها في مبارياته الأخيرة، لاسيما مباراته أمام أوزبكستان، بجانب أن المنتخب يسعى لمصالحة جماهيره، بعد الصورة المتواضعة التي ظهر بها في مبارياته الأخيرة.

ورغم أن المنتخب كان قد استهل مشواره في البطولة ببداية قوية بالفوز على نظيره المنتخب القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف، إلا أنه تعثر في الجولات الثلاث الأخيرة.

وتأتي المباراة بعد سلسلة نتائج سلبية للمنتخب، منذ الجولة الثانية التي خسر فيها أمام ضيفه المنتخب الإيراني بهدف نظيف، في حين تعادل في الجولة الثالثة أمام ضيفه أيضاً منتخب كوريا الشمالية، قبل أن يخسر أمام مضيفه منتخب أوزبكستان في الجولة الرابعة.

وأجرى «الأبيض»، أمس، تدريبه الختامي على ملعب جامعة نيويورك في أبوظبي، إذ اطمأن الجهاز الفني على جاهزية لاعبيه الفنية والبدنية والذهنية لخوض المباراة.

ورغم أن مواجهة «الأبيض» أمام منتخب مثل قيرغيزستان تعد سهلة نظرياً، إلا أنها عملياً تعد صعبة، خصوصاً أن الأخير كان قد حقق فوزاً ثميناً في مباراته الأخيرة أمام كوريا الشمالية بهدف نظيف.

ويراهن مدرب المنتخب، البرتغالي باولو بينتو، على عاملي الأرض والجمهور، إضافة إلى عناصره الموجودة وأوراقه الرابحة.

ويغيب عن المنتخب في هذه المباراة اللاعب عبدالله حمد، لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة المنتخب الأخيرة أمام أوزبكستان، وكذلك اللاعب علي صالح بداعي الإصابة التي تعرض لها أخيراً.

في المقابل، اختتم منتخب قيرغيزستان، الذي يقوده المدرب الروسي ماكسيم ليستسين، تحضيراته للمباراة، بعدما تدرب، أمس، على استاد محمد بن زايد، وقبلها خاض معسكراً إعدادياً قصيراً في الدوحة.

ويحتل منتخب قيرغيزستان حالياً المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط، حققها بالفوز على منتخب كوريا الشمالية بهدف نظيف، وخسر أمام إيران بهدف نظيف في الجولة الأولى، كما خسر أيضاً أمام أوزبكستان وقطر في الجولتين الثانية والثالثة.

مباراة أوزبكستان وقطر مفترق طرق المجموعة

تعد مباراة أوزبكستان وقطر مفترق طرق في المجموعة الأولى، لأن فوز المنتخب القطري سيبعثر أوراق المجموعة، ويفتح الباب أمام «الأبيض» لتجديد آماله في المنافسة على المقعد الثاني المؤهل مباشرة للمونديال، وذلك إذا خدم نفسه بالفوز على قيرغيزستان، إذ إن الفارق سيتقلص بين المنتخب الوطني وأوزبكستان إلى ثلاث نقاط فقط، أما فوز أوزبكستان فيعني استمرار فارق النقاط الست بينهما، بشرط أن يكسب «الأبيض» مباراة اليوم.