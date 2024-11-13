عجمان تستضيف بطولتَي آسيا والعالم لبناء الأجسام 2025 و2026

أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان، واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، استضافة بطولتَي آسيا لبناء الأجسام لعام 2025 والعالم لعام 2026.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد في فندق عجمان سراي، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الذي أكد أن تنظيم البطولتين على أرض عجمان يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارة للرياضة والرياضيين المحليين والدوليين.

في سياق متصل، استقبل الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، في مكتبه بمبنى الجهات الحكومية في الديوان الأميري بعجمان، أمس، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية نائب رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ورئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام،

الدكتور روفائيل سانتونجا، وذلك بمناسبة نيل إمارة عجمان شرف تنظيم البطولتين.