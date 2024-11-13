روضة السركال تتصدر شطرنج العرب الكلاسيكي

واصلت لاعبة المنتخب الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، روضة السركال، صدارتها فئة السيدات لمنافسات الشطرنج الكلاسيكي للبطولة العربية التي ينظمها الاتحاد العربي للعبة، في ضيافة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة، من أصحاب الألقاب العربية والدولية من 18 دولة.

ورفعت روضة السركال رصيدها إلى 4.5 نقطة بفارق نصف نقطة عن المصرية شاهندة وفا ومريم عيسى لاعبة نادي دبي للشطرنج، ولكل منهما أربع نقاط.