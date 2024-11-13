النصر يواجه تحدي الشارقة في «كأس السلة»

يحلّ فريقا الشارقة والنصر، في السابعة مساء اليوم، ضيفين على صالة نادي الوصل، في لقاء يجمعهما ضمن الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لكأس الاتحاد المفتوحة بكرة السلة، في لقاء يتطلع إليه «العميد» بشعار الحفاظ على سجله خالياً من الخسارة، وتعزيز صدارته فرق المجموعة الأولى، ويبحث من خلاله «الملك» العائد من مرحلة الراحة الإجبارية عن الانتصار الثاني الذي يبقيه على مقربة من الصدارة.

وبالمجموعة ذاتها يلتقي شباب الأهلي مع الوصل على صالة النصر، فيما يدشن الوحدة أولى مبارياته، بحلوله ضيفاً على الجزيرة في المجموعة الثانية.

ويغيب عن الجولة فريقا البطائح والظفرة للخضوع إلى مرحلة الراحة.

ويعول الشارقة صاحب رصيد النقطتين والمركز الثالث بالمجموعة، على سرعة اختراقات محترفيه الأجانب، خصوصاً الأميركي نيكولا سايمون الذي أسهم في تسجيل 22 نقطة أمام الوصل.