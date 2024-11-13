فريق دبي لكرة السلة يعود بخسارة من صربيا

تعرّض فريق دبي لكرة السلة لهزيمة في صربيا، مساء الأحد، لتنتهي سلسلة انتصاراته المتتالية عند أربع مباريات، وذلك بعد خسارته أمام فريق بارتيزان موزارت، متصدر دوري رابطة كرة السلة الأدرياتيكي الأوروبي (ABA)، بنتيجة 61 - 82.

دخل الفريق في مواجهة الوزن الثقيل باحثاً عن إزعاج بارتيزان بخسارته الأولى هذا الموسم، ومع ذلك ارتقى أصحاب الأرض، بتشجيع من جماهيرهم المتحمسين، إلى مستوى الحدث، ليعززوا سجلهم المثالي إلى 8-صفر، بقيادة النجم كارليك جونز الذي لعب سابقاً لشيكاغو بولز ودنفر ناغتس ودالاس مافريكس، وقد سجل 17 نقطة.

بدأ فريق دبي لكرة السلة المنافسة بقوة، بفارق ثلاث نقاط خلال ربع اللعب الأول، لكن ذلك لم يكن كافياً، حيث استجمع الفريق المضيف قواه الدفاعية في الربع الثاني، بينما سجل فريق دبي ثماني نقاط فقط.

على الرغم من كونه الفريق الأضعف، حاول فريق دبي بقوة، وشق طريقه مقلصاً الفارق إلى ست نقاط قبل أربع دقائق من نهاية المباراة، لكنه فشل في تحقيق الفوز.

وتعد هذه الخسارة الثانية لفريق دبي هذا الموسم، ليتأخر بفارق نقطتين فقط عن بارتيزان، مع مباراة العودة المرتقبة التي تقام لاحقاً.

وسجل لاعب بارتيزان السابق، دانيلو أندوشيتش، أعلى عدد من النقاط لمصلحة فريق دبي لكرة السلة، مع إحراز 13 نقطة، في حين سجل أودو عباس والقائد كليمن بريبيليتش ثماني كرات مرتدة وثلاث تمريرات حاسمة على التوالي.

وقال مدرب فريق دبي لكرة السلة، يوريكا غوليماتش، إن لاعبيه لم يكونوا في قمة مستواهم، ولم يتمكنوا من الاستفادة من العودة في وقت متأخر من الربع الأخير عندما كانت النتيجة 63-57: «كانت المباراة بأكملها متوترة من جانبنا، لقد افتتحنا المباراة بشكل محرج للغاية، مع العديد من الكرات الضائعة دون كثير من الضغط».

وأضاف: «كان تنظيمنا سيئاً خلال المباراة، ولم نتمكن من وضع الكرة حيث أردنا، ودفاعياً لم يكن الأمر سيئاً للغاية مع التغييرات الدفاعية في الشوط الأول، وكانت الخطة هي الاقتراب بالنتيجة، خصوصاً أنه كانت هناك أربع دقائق متبقية، لكننا لم نستمر».

وفي الربع الأول، سارع بارتيزان إلى التقدم 7-صفر، لكن فريق دبي عاد في النتيجة ليسجل التعادل 14-14 بفضل رمية حرة من نيت ماسون قبل أن ينتهي متفوقاً بنتيجة 19-16 مع صافرة النهاية، أما الربع الثاني فقد انتهى بتقدم بارتيزان بنتيجة 35-27، ليواصل فريق دبي لكرة السلة تأخره، وليصل إلى الربع الأخير متأخراً بنتيجة 54-44.

وأسهم لاعب سابق آخر من فريق بارتيزان، هو نيمانيا دانغوبيتش، في عودة آمال الفريق الضيف مع تسديدة من خارج الخط، لتصبح النتيجة 63-57، لكن الفريق المضيف حافظ على أدائه وتفوقه في المباراة ليضمن الفوز أخيراً.

بعد ثلاث مباريات خارج أرضه، يعود فريق دبي لكرة السلة إلى ملعب كوكاكولا أرينا لمواجهة فريق KRKA السلوفيني، في مباراة الجولة التاسعة من دوري ABA يوم 17 نوفمبر عند الساعة السابعة مساءً.