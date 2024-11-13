محمد الحمد.. مشجع نصراوي لا يغيب عن الملاعب منذ 42 عاماً

روى المشجع النصراوي، محمد الحمد، قصة عشقه لنادي «العميد» التي بدأت عام 1982، وشهدت التتويج بالبطولات، ومشاهدة الجيل الذهبي، والوقوف مع الفريق في الأزمات، إلى توريث ذلك «الحب والعشق» إلى أبنائه الصغار الموجودين أيضاً خلف الفريق في كل المباريات سواء داخل استاد آل مكتوم أو خارجه، وأشار محمد الحمد المشهور باسم (هادي) بين الجمهور، إلى أن منزله تأثر خلال منخفض «الهدير» في منطقة السيوح في الشتاء الماضي، واضطر خلالها للإقامة بأحد فنادق الشارقة، لكن ذلك لم يمنعه وأبناءه من حضور مباراة النصر والبطائح التي أقيمت في ذلك التوقيت.

وأكد محمد الحمد لـ«الإمارات اليوم» أن قصة عشقه للنصر بدأت منذ أكثر من 40 عاماً، وشاهد إنجازات العميد وبطولاته التاريخية، وقال: «نحن من المشجعين الذين نقف خلف النصر في كل مباراة وأي ملعب أو موقف يوجد فيه النصر، حبنا للنادي لا يتغير بتغير النتائج أو وجود الفريق في مركز غير جيد، أو في حال تقديم نتائج غير جيدة، ارتبطنا بالنصر وشاهدنا إنجازاته، لذلك نبحث الآن عن عودة الفريق إلى سكة البطولات».

وأضاف: «أبنائي الثلاثة وهم التوأم (تيق وعمار - 12 عاماً) و(عبدالرحمن - سبع سنوات) تربوا وورثوا حب الفريق والحضور في المدرجات، وزحفوا خلف النصر في كل ملاعب أندية الدولة، بداية من الوصل إلى الظفرة والعين ورأس الخيمة وفي كل المباريات نكون خلف الفريق، كما أحرص على الحضور عندما يكون هناك أزمة نتائج وعروض وغياب الجمهور عن الفريق، لأن هذا التوقيت هو الذي يحتاج فيه الفريق إلى جمهوره والوقوف معه، وعندما يقدم الفريق نتائج جيدة وعروضاً ويكون هناك جمهور كبير للفريق قد لا أحضر المباريات، المهم هو الوقوف خلف الفريق في التوقيت الصعب».

وتابع: «عشقي للنصر انتقل إلى أولادي، ورافقوني في المدرجات منذ كانوا في عمر أربع سنوات، حضرت والنصر عملاق، الآلام التي أشعر بها لا يشعر بها الجمهور الحالي للنصر الذي لم يحضر إنجازات العميد وكبرياء النصر، لذلك وصف الآلام صعب، ولا يشعر بها الجيل الحالي من الجمهور. نملك كل شيء، بنية تحتية وإمكانات وكوادر إدارية. النصر نادٍ كبير وقادر على العودة».

ولخص محمد الحمد أزمة النصر في أربع مشكلات حقيقية، حيث قال: «أزمة النصر فنية، لا يوجد عناصر مميّزة قادرة على قيادة الفريق، بجانب حاجة النصر إلى جهاز فني عالمي ومتكامل، يستطيع قراءة أزمة النصر الفنية وحلها، إضافة إلى الاهتمام بمدرسة الكرة وقطاع الناشئين من أجل بناء جيل جديد من اللاعبين، كما يحتاج النصر إلى وقفة صادقة من الجمهور والوجود مع الفريق في أي مكان وأي توقيت وعند الأزمات أكثر من الانتصارات».

وتوجّه محمد الحمد بشكره إلى إدارة النصر التي كرّمته مع أولاده في أكثر من مناسبة، إضافة إلى استقبال رئيس مجلس إدارة النادي مروان بن غليطة له ولأبنائه، والكثير من المواقف التي تركت مشاعر مؤثرة له ولأولاده.

يذكر أن النصر يحتل حالياً المركز الخامس في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 13 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن شباب الأهلي والشارقة المتصدرين، وذلك بعد سبع جولات من البطولة المتوقفة حالياً، بسبب تصفيات كأس العالم.

محمد الحمد:

. أزمة النصر فنية.. ويحتاج إلى الاهتمام بقطاع الناشئين والوقفة الصادقة من الجمهور.

. أحرص على الحضور عندما يكون هناك أزمة نتائج وغياب الجمهور عن الفريق.

. حضرتُ والنصر عملاق، الآلام التي أشعر بها لا يشعر بها الجمهور الحالي للنصر.

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