ميريز: لانزيني نصحني بالانتقال إلى الجزيرة

أكد لاعب نادي الجزيرة، الأرجنتيني رامون ميريز، أن نجماً سابقاً في «فخر أبوظبي» لعب دوراً كبيراً في انتقاله إلى الفريق بداية من الموسم الجاري، قادماً من أوسيبك الكرواتي.

وقال رامون ميريز لـ«الإمارات اليوم» إنه عندما تلقى عرضاً من نادي الجزيرة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، تواصل مع مواطنه مانويل لانزيني، للاستفسار عن هذه الخطوة، موضحاً أن «لاعب ريفر بليت نصحني بالموافقة على الفور، وأكد لي أن الجزيرة من الأندية الكبيرة التي تنافس دائماً على الألقاب».

يذكر أن مانويل لانزيني من أبرز الصفقات الناجحة مادياً في تاريخ دوري المحترفين، حيث انضم إلى الجزيرة في أغسطس 2014 قادماً من ريفر بليت الأرجنتيني مقابل 7.5 ملايين يورو، ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى وست هام في 2015، قبل أن يوافق «فخر أبوظبي» على بيعه بشكل نهائي في يوليو 2016 إلى وست هام الإنجليزي مقابل 12 مليون يورو، إذ لعب في صفوف «الهامرز» ثمانية أعوام، قبل أن يعود إلى ناديه الذي نشأ فيه ريفر بليت في أغسطس 2023.

وأوضح ميريز أنه يشعر بسعادة كبيرة بانتقاله إلى دوري أدنوك للمحترفين، وقال: «مستمع جداً بتجربتي هنا، حيث إنها الأولى في المنطقة، ولكنها مهمة جداً لمسيرتي، خصوصاً أن مستويات الأندية هنا مرتفعة، بوجود عدد كبير من اللاعبين المميزين».

وعن الاختلاف الذي وجده في الإمارات، قال: «لا يوجد اختلاف كبير، وفي بداية الموسم واجهت بعض الصعوبات، بسبب اختلاف الجو، ولكن بشكل عام أنا سعيد جداً، والأمر نفسه بالنسبة إلى عائلتي، وأنا أستمتع بكل التفاصيل في دولة الإمارات».

وتحدث عن النتائج التي حققها الجزيرة حتى الآن في الموسم الجاري، وقال: «لم نبدأ الموسم بشكل جيد، إذ خسرنا مرتين في الجولات الثلاث الأولى من الدوري، ولكن بعد ذلك حققنا انتصارات مهمة، والفريق بشكل عام يتحسن، ومستوى اللاعبين تصاعدي، وأعتقد أننا إذا استمررنا في اللعب بالمستوى الذي قدمناه في شهرَي سبتمبر وأكتوبر، نستطيع المنافسة على لقب الدوري، وبطولتَي كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

وشدد اللاعب، البالغ من العمر 27 عاماً، على أنه لا توجد مباريات سهلة، وقال: «جميع المباريات تحتاج إلى تركيز كبير من اللاعبين، والدليل على ذلك أننا في كأس رئيس الدولة واجهنا صعوبة كبيرة في التأهل إلى دور الثمانية، حيث عانى الفريق من أجل تحقيق الفوز على العروبة، والمباراة كانت صعبة، ولكننا سعداء بسبب الفوز، ولقد أهدرت ركلة جزاء، وتوجهت بالشكر إلى عمر تراوري بعدما أحرز هدف الفوز، رغم أن هذا الأمر يحدث في كرة القدم، ولكن كان من المهم أن نحقق الانتصار ونستمر في البطولة».

وأشار اللاعب الأرجنتيني إلى أن مستوى فريق الجزيرة بشكل عام مقبول، وقال: «أعتقد أن مباراتنا أمام الشارقة هي المباراة الوحيدة التي لم نلعب خلالها بشكل جيد، ولكن كان هناك سبب لذلك، وهو أننا حصلنا على بطاقة حمراء في الدقائق الأولى من اللقاء، نالها نيسكينز كيبانو، ما أسهم في تفوق المنافس وفوزه بأربعة أهداف دون رد».

وأكمل حديثه، قائلاً: «لكن بعد ذلك أظهر الفريق غضبه، ولعب مباريات قوية، وحقق الفوز في ثلاثة لقاءات، وتعادل في الجولة الماضية أمام الوصل على ملعبه، وهي نتيجة جيدة أمام حامل اللقب، رغم أننا كنا نلعب من أجل الانتصار، ولكن أرى أن الموسم طويل، وعلينا أن نكون أكثر تركيزاً في المرحلة المقبلة، التي سترتفع خلالها شدة المنافسة بين جميع الأندية، وستكون المباريات أكثر صعوبة».