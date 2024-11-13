العين يعيد تشكيل الجهاز الإداري للفريق الأول

أعاد مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم تشكيل الجهاز الإداري للفريق الأول، وذلك بتعيين عصام عبدالله آل علي، مشرفاً للفريق الأول، وأحمد الشامسي، مديراً، وسعيد المنهالي، إدارياً، وذلك مواكبة للتغيّرات على مستوى الجهاز الفني الذي بات يتولى قيادته البرتغالي ليوناردو جارديم، خلفاً للمدرب الأرجنتيني المُقال هيرنان كريسبو.

وقال النادي في بيان رسمي عبر حسابه في منصة «إكس»، إن «التغييرات جاءت انطلاقاً من حرص مجلس الإدارة على تعزيز الأداء الإداري والتنظيمي للفريق، وذلك بناء على القدرات والخبرات الإدارية التي يتمتعون بها في مجال كرة القدم، من أجل الإسهام في تحقيق أهداف الفريق وتطلعاته المستقبلية».

وكانت «الإمارات اليوم» قد أشارت أخيراً إلى التغييرات الإدارية، وذلك بعد أن وصل مجلس الإدارة إلى قناعة تامة بأهمية إضافة أسماء جديدة، لمساعدة الفريق على العودة إلى الطريق الصحيح.

وتقدم مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، بالشكر والتقدير لاتحاد كرة القدم، وذلك لموافقته على طلب النادي بانضمام، عصام عبدالله آل علي إلى الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول، إذ ظل يشغل منصب إداري المنتخب الأولمبي منذ بداية العام الحالي.

وعصام عبدالله، لاعب سابق في صفوف الفريق، ولديه تجارب إدارية ناجحة مع «الزعيم»، إذ سبق أن شغل مناصب عدة في مجال كرة القدم بالنادي، بداية بالإشراف على مدرسة الكرة والأكاديمية وصولاً إلى الفريق الأول، وقد أسهم عملياً في إنجازات محلية وخارجية عدة.

بدوره، يتمتع أحمد الشامسي، لاعب نادي العين والحكم «الدولي» سابقاً، بالخبرة الإدارية الواسعة، والحرص على مواكبة التحديثات التي ظلت تطرأ على لوائح وقوانين اللعبة، في حين يجسّد سعيد المنهالي لاعب نادي العين السابق، روح الشباب والعطاء والرغبة الكبيرة في خدمة الجهاز الإداري الجديد للفريق بعد اعتزاله أخيراً. على صعيد آخر، يؤدي الفريق تجربة ودية مساء الغد أمام فريق «يونايتد إف سي»، وذلك خلف الأبواب المغلقة، في إطار البرنامج الموضوع من قبل المدرب الجديد جارديم، للتعرف إلى مستويات اللاعبين، والمحافظة على حساسية المباريات، استعداداً للمواجهات التي تنتظر «الزعيم» عقب فترة التوقف الدولي.