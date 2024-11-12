النصر يهزم الوصل بفارق 22 نقطة ويتصدّر «كأس الاتحاد» للسلة

حقق فريق نادي النصر انتصاراً مستحقاً على ضيفه الوصل بفارق 22 نقطة (92-70)، أول من أمس، ضمن المجموعة الأولى، في ثانية جولات الدور التمهيدي من (كأس الاتحاد) المفتوحة لكرة السلة، بينما حقق البطائح مفاجأة ثقيلة بفوزه على شباب الأهلي (78-69) على صالة نادي النصر، وفي المجموعة الثانية فاز الظفرة على مضيفه الجزيرة (76-66).

وانفرد النصر بصدارة المجموعة الأولى بأربع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن البطائح الوصيف من فوز وخسارة، وتشارك الوصل المركز الثالث مع الشارقة المرتاح في هذه الجولة بنقطتين لكل منهما، بينما تذيل شباب الأهلي المجموعة بنقطة.

واعتلى الظفرة صدارة المجموعة الثانية بنقطتين، تلاه الجزيرة بنقطة، ويبقى الوحدة المرتاح في هذه الجولة دون أي نقاط، ويدشن غداً أولى مبارياته بلقاء الجزيرة، في جولة تشهد، في التوقيت ذاته، لقاء الوصل وشباب الأهلي على صالة النصر، والشارقة والنصر على صالة الوصل.

وتقام كأس الاتحاد في دورها التمهيدي بغياب العناصر الدولية الموجودين حالياً بمعسكرٍ خارجي في صربيا، استعداداً لمواجهتَي لبنان والبحرين في 22 و25 الشهر الجاري، ضمن النافذة الثانية من المرحلة النهائية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا 2025.