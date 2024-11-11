10 جواهر عالمية صاغها مدرب العين الجديد جارديم خلال مسيرته

في الوقت الذي ارتبط فيه اسم مدرب فريق العين الجديد، البرتغالي ليوناردو جارديم، فقط بصقل موهبة النجم الدولي الفرنسي، لاعب ريال مدريد الإسباني، كيليان مبابي، خلال إشرافه على فريق موناكو الفرنسي، إلا أن قائمة الجواهر الكروية التي صنعها المدرب طويلة، إذ إن الاستراتيجية التي طبّقها في النادي الفرنسي خلال فترته الأولى تحديداً من يوليو 2014 إلى أكتوبر 2018 عادت على نادي الإمارة بالنفع المالي، واستدامة المواهب، والنجاح الرياضي أيضاً.

ويحمل جارديم الذي تولى المسؤولية في نادي العين خلفاً للمدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، سجلاً من النجاحات التي تتجاوز مجرد البطولات، إذ صنع جواهر في عالم كرة القدم، ويعد توليه المسؤولية الفنية في الفريق دافعاً كبيراً للاعبين الصاعدين، خصوصاً أنه حقق مع موناكو الفرنسي نجاحات كبيرة في بيع هؤلاء اللاعبين بأسعار مرتفعة، كانت بمثابة عائد استثماري ضخم أنعش خزينة النادي الفرنسي.

ووفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» الخاص بأسعار اللاعبين، فإن جارديم اكتشف كيليان مبابي عندما استدعاه من الأكاديمية إلى الفريق الأول، وبعد أن بدأت موهبته تتفجر، جرت إعارته لفريق باريس سان جيرمان بقيمة 35 مليون يورو، وعاد النادي وباعه إلى النادي الباريسي لاحقاً مقابل 180 مليوناً، وهو أكبر عائد حصل عليه موناكو من صفقة بيع لاعب.

وثانية الجواهر التي صقلها، اللاعب أنطوني مارسيال، الذي تعاقد معه النادي قادماً من رديف أولمبيك ليون مقابل خمسة ملايين يورو، وقد عاش اللاعب مواسم ناجحة مع الفريق، وجرى بيع خدماته لاحقاً لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيمة مالية وصلت إلى 60 مليون يورو.

أما ثالث اللاعبين فكان لاعب الوسط البرتغالي برناندو سيلفا، إذ تعاقد معه في 2015 قادماً من فريق بنفيكا بقيمة 3.5 ملايين، وكان يبلغ من العمر وقتها 20 عاماً، وبعد سنوات من التألق في نادي الإمارة، انتقل اللاعب إلى صفوف مانشستر سيتي بمبلغ 50 مليون يورو.

أما الموهبة الرابعة، فكان المدافع البرازيلي لويس فابينيو، الذي اشتراه من نادي ريو أفي البرتغالي في عام 2013 مقابل قيمة مالية بلغت 2.5 مليون يورو، وكان عمر اللاعب وقتها 20 عاماً فقط، وباعه لاحقاً إلى نادي ليفربول الإنجليزي بقيمة 45 مليون يورو.

وخامس اللاعبين الذين طوّرهم المدرب كان توماس ليمار، الذي تعاقد معه قادماً من نادي استاد ماليرب الفرنسي وهو بعمر 19 عاماً بقيمة 1.25 مليون يورو، وباع عقده لاحقاً لأتلتيكو مدريد الإسباني بقيمة 65 مليون يورو.

وسادس الأسماء، اللاعب البلجيكي يوري تيلمانس، الذي تعاقد معه بعمر 20 قادماً من نادي أندرلخت مقابل 25 مليون يورو، وأعير إلى فريق ليستر سيتي الإنجليزي مقابل 18 مليون يورو، وعاد النادي وباع عقده لليستر لاحقاً بـ45 مليون يورو.

وتشمل بقية القائمة اللاعب تيموي باكايوكو، الذي تعاقد معه النادي قادماً من استاد رين الفرنسي وعمره 19 عاماً بقيمة 1.25 مليون يورو، وباعه لاحقاً لتشيلسي بقيمة 16 مليون يورو، وكذلك بنجامين ميندي، الذي اشتراه من مارسيليا الفرنسي بـ6.50 ملايين يورو، وباعه لمانشستر سيتي بـ13 مليون يورو، كما صعد أيضاً كراسكو من الأكاديمية، وباعه لأتلتيكو مدريد لاحقاً بتسعة ملايين يورو، إضافة إلى فالير جيرمان الذي انتقل لاحقاً إلى مارسيليا بقيمة 10 ملايين يورو.