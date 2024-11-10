شباب الأهلي يدشن مشوار «كأس السلة» أمام البطائح الليلة

يدشن شباب الأهلي في السابعة من مساء اليوم، مشواره في مسابقة «كأس الاتحاد المفتوحة» لكرة السلة، بلقاء البطائح، على صالة نادي الوصل، ضمن منافسات المجموعة الأولى، في ثانية جولات الدور التمهيدي للمسابقة التي تشهد في التوقيت ذاته، لقاء الوصل والشارقة على صالة نادي شباب الأهلي، على أن تبدأ المجموعة الثانية أولى مبارياتها بحلول الظفرة ضيفاً على الجزيرة.

وخضع شباب الأهلي لمرحلة الراحة في الجولة الافتتاحية التي أقيمت الخميس الماضي، وسجلت فوز النصر على البطائح (94-87)، والشارقة على الوصل (80-58).

وتقام كأس الاتحاد في دورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات وتتوزع فيها الفرق وفقاً للمناطق الجغرافية، بحيث تضم المجموعة الأولى أندية دبي والشارقة ممثلة في شباب الأهلي والوصل، والنصر والبطائح والشارقة، فيما ضمت الثانية أندية أبوظبي وهي: الوحدة والجزيرة والظفرة. وتسفر نتائج الدور التمهيدي عن ترتيب الفرق الثمانية بناء على النقاط المسجلة التي حققتها الأندية في مشوارها في «التمهيدي»، وتأهلها جميعاً للدور ربع النهائي الذي يلتقي فيه المتصدر مع صاحب المركز الثامن، والوصيف مع صاحب المركز السابع، والثالث مع السادس، والرابع والخامس.

وتلعب كأس الاتحاد في دورها التمهيدي الذي يسدل الستار عليه في 23 نوفمبر الجاري، بغياب اللاعبين الدوليين الموجودين حالياً في معسكر خارجي في صربيا، استعداداً لخوض مواجهتي لبنان والبحرين في 22 و25 الجاري، ضمن النافذة الثانية من المرحلة النهائية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا 2025.