«إمبريال إمبيرو» بطل الشوط الرئيس في افتتاحية «ميدان»

ظفر الجواد «إمبريال إمبيرو»، بشعار «ديفا للسباقات»، وبإشراف المدرب بوبات سيمار، بلقب الشوط الخامس والرئيس، في الحفل الافتتاحي لموسم «كرنفال سباقات دبي»، الذي نظّمه نادي دبي لسباق الخيل أول من أمس، على مضمار «ميدان» العالمي، ورعت أشواطه السبعة «طيران الإمارات»، بإجمالي جوائز بلغ 1.37 مليون درهم.

وحقق «إمبريال إمبيرو» انتصاراً لافتاً في الشوط الرئيس، البالغة جوائزه 300 ألف درهم، بعدما قاده الفارس تاغ أوشيه لقطع خط نهاية مسار السباق الذي امتد لمسافة 1600 متر، بزمن بلغ دقيقة و36 ثانية و81 جزءاً من الثانية، بفارق طولين وثلاث أرباع الطول عن صاحب المركز الثاني، الجواد «لا سدود»، المملوك لـ«شادويل»، وبإشراف المدرب بوبات سيمار، وقيادة الفارس ريتشارد مولن.

شهد الحفل حضوراً لافتاً، تقدمه الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، برفقة عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، المهندس محمد الشحي، وعضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل الرئيس التنفيذي، علي آل علي.

وحققت الجياد المملوكة لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف المدرب مايكل كوستا، وقيادة الفارس بن كوين، ثنائية الفوز بألقاب أشوط الأمسية، بإحراز الجواد «مجير» لقب الشوط الرابع الذي خُصص لخيول فئة «التكافؤ»، ولمسافة 1200 متر رملي، قبل أن يضيف زميله في الإسطبل «قبول» لقب الشوط السادس، الذي خُصص لخيول فئة «المبتدئة»، وامتد للمسافة ذاتها 1200 متر.

وفي بقية النتائج، افتتح الجواد «كاناي دي فاوست»، المملوك لفاتن مناصرة، وبإشراف المدرب عادل مشاحي، أول انتصارات الأمسية، بفوزه بلقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر رملي، قبل أن يذهب لقب الشوط الثاني المخصص للخيول «المبتدئة» لمصلحة المهر «أواب»، لمصطفى تيكا، وبإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحقق الجواد «ليونز مين» لحمدان السبوسي، وبإشراف المدرب أحمد بن حرمش، لقب الشوط الثالث الذي امتد لمسافة 1900 متر رملي لفئة «التكافؤ»، وليسدل الستار على الأمسية بفوز الجواد «تولمونت»، بشعار أحمد راشد غدير، وإشراف المدرب سالم بن غدير، بلقب الشوط السابع والختامي الذي امتد لمسافة 1600 متر رملي، وخُصص لفئة «التكافؤ».

تكريم المميزين

توّج الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، الفائزين بجوائز هيئة الإمارات لسباق الخيل المخصصة للمتميزين من مختلف الفئات عن الموسم الماضي.

وذهبت جائزة بطولة ملاك الخيل لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بعدما حققت الجياد المملوكة لسموه في الموسم الماضي 36 انتصاراً، امتدت على مضامير الدولة، فيما ذهبت بطولة المدربين إلى بوبات سيمار الذي اختتم موسمه بالتتويج مع الجواد «لوريل ريفر» بلقب «كأس دبي العالمي».

وذهب لقب بطولة الفرسان إلى تاغ أوشيه، وفاز الفارس باتريك دوبس بجائزة «بات سمولين» لفئة أفضل قيادة بالموسم، وحصد خالد النابودة جائزة أفضل مالك ومربٍّ للخيول العربية الأصيلة، وفاز قيس البوسعيدي بجائزة أفضل متدرب، فيما ذهبت جائزة «نجم» لمصلحة الوارث الحضرمي، وتُوج الحصان «لوريل ريفر» بجائزة حصان العام عن الخيول المهجنة الأصيلة، و«هيروس دي ليجارد» بجائزة حصان العام عن الخيول العربية الأصيلة.

• 1.37 مليون درهم إجمالي جوائز السباق.