«الأبيض» في مجموعة الكويت وعمان وقطر

أوقعت قرعة كأس الخليج العربي لكرة القدم الـ26، التي سحبت أمس، المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الكويت وعمان وقطر، فيما ضمت المجموعة الثانية كلاً من العراق والسعودية والبحرين واليمن.

وكان المنتخب العراقي قد فاز بلقب النسخة الماضية الـ25 التي أقيمت بمدينة البصرة.

وتشارك في البطولة المقررة في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى الثالث من يناير المقبلين ثمانية منتخبات، تم تقسيمها إلى مجموعتين، ضمت كل مجموعة أربعة منتخبات، وتم وضع منتخبي الكويت (المضيف) والعراقي (حامل اللقب) على رأس كل من المجموعتين.

وصنفت المنتخبات المشاركة إلى أربعة مستويات، إذ جاء منتخبا الكويت والعراق في المستوى الأول، وقطر والسعودية في المستوى الثاني، والإمارات والبحرين في المستوى الثالث، وعمان واليمن في المستوى الرابع.

يذكر أن «الأبيض» سبق أن فاز بلقب البطولة مرتين في تاريخه خلال النسخة الـ18 التي أقيمت في أبوظبي عام 2007، والنسخة الـ21 في البحرين 2013.

وجرت مراسم القرعة وسط أجواء احتفالية بمشاركة ممثلي المنتخبات الوطنية المشاركة إلى جانب كوكبة من نجوم الكرة الخليجية السابقين.

وستقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد لكل مجموعة، بحيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور النهائي الذي سيقام بنظام خروج المهزوم، فيلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى في الدور نصف النهائي.