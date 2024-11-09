انتصارات مهمة للذيد والعربي ودبا في دوري الدرجة الأولى

حققت فرق الذيد والعربي ودبا انتصارات مهمة خلال منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم التي أقيمت أمس، إذ فاز الذيد على مضيفه الإمارات (الصقور) بنتيجة 3-2، رافعاً رصيده إلى النقطة الخامسة في المركز التاسع، بينما تجمّد رصيد «الصقور» عند النقطة السابعة في المركز السادس، وسجل للذيد البرازيلي ريجس توساتي هدفين في الدقيقتين 18 و80، والغامبي الفوسيني جاساما (46)، بينما سجل لفريق الإمارات أحمد إبراهيم (23)، وعبدالله النعيمي (72).

كما فاز فريق العربي بملعبه على ضيفه «مجد» بهدف نظيف سجله السنغالي محمد ديوب (59)، ليصبح رصيده 13 نقطة في المركز الأول، بينما لدى «مجد» نقطتين في المركز 13. وفاز دبا على مضيفه يونايتد بنتيجة (3-1) في المباراة التي أقيمت في مدينة دبي الرياضية، ليصبح رصيد دبا 10 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد يونايتد عند ثماني نقاط في المركز الرابع. وسجل أهداف دبا، البرازيلي ديوغو دا سيلفا (12)، ومواطنه سايمون دي باروس (25)، والغيني عبدالله كوندي (59)، وسجل لفريق يونايتد الهولندي كوينسي بروميس (66).