انتصارات مهمة للذيد والعربي ودبا في دوري الدرجة الأولى

حققت فرق الذيد والعربي ودبا انتصارات مهمة خلال منافسات الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى التي أقيمت اليوم الجمعة، إذ فاز الذيد على مضيفه الإمارات (الصقور) بنتيجة (3-2) رافعاً رصيده إلى النقطة الخامسة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد «الصقور» عند النقطة السابعة في المركز السادس، وسجل للذيد البرازيلي ريجس توساتي هدفين في الدقيقتين (18،80) والغامبي الفوسيني جاساما (46) بينما سجل لفريق الإمارات أحمد إبراهيم (23) وعبدالله النعيمي (72).

فيما فاز فريق العربي بملعبه على ضيفه «مجد» بهدف نظيف سجله السنغالي محمد ديوب (59) ليصبح رصيده 13 نقطة في المركز الأول بينما لدى «مجد» نقطتين في المركز 13.

وفاز دبا على مضيفه يونايتد بنتيجة (3-1) في المباراة التي اقيمت في مدينة دبي الرياضية ليصبح رصيد دبا 10 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد يونايتد عند 8 نقاط في المركز الرابع.

سجل اهداف دبا البرازيلي ديوغو دا سيلفا (12) ومواطنه سايمون دي باروس (25) والغيني عبدالله كوندي (59)، وسجل لفريق يونايتد الهولندي كوينسي بروميس (66).