العين يحتاج إلى معجزة.. والوصل قيد الانتظار في «النخبة»

عادت أندية الإمارات إلى التراجع مجدداً في البطولتين القاريتين، بحصول أربعة أندية على نقطتين فقط في مسابقتي دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، ليصبح موقف أندية العين والوصل وشباب الأهلي والشارقة غامضاً بشأن التأهل للدور المقبل.

وواصل العين حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا نتائجه الضعيفة، بخسارته أمام النصر السعودي بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب الأول بارك في الرياض، ليتراجع إلى المركز الـ12 في لائحة ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة، بتعادله في مباراة واحدة أمام السد القطري، بينما خسر أمام كل من الغرافة القطري والهلال السعودي، وأخيراً من النصر.

وأصبح «الزعيم» يحتاج إلى معجزة لحجز مقعده في دور الـ16 حيث سيخوض أربع مباريات مصيرية، أمام أندية الأهلي السعودي والريان القطري في العين، وباختاكور الأوزبكي والشرطة العراقي خارج أرضه، إذ لن يكون أمام العين خيار آخر غير تحقيق الفوز في المباريات الأربع، مع انتظار أن تخدمه نتائج المباريات الأخرى، ليضمن التأهل ضمن الأندية الثمانية التي ستصعد إلى ثمن النهائي.

من جهته، أهدر الوصل فرصة كبيرة للاقتراب من التأهل لدور الـ16 بتعادله على أرضه أمام السد القطري بهدف لكل منهما، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس من لائحة الترتيب.

ورغم أن الوصل يحتل المركز الخامس، ولكن الفريق سيخوض مواجهات من العيار الثقيل في الفترة المقبلة، أمام الريان القطري والهلال السعودي في زعبيل، والشرطة العراقي والنصر السعودي خارج ملعبه.

في المقابل، أثار كل من شباب الأهلي والشارقة الشك حول حظوظهما في التأهل للدور الثاني من مسابقة دوري أبطال آسيا 2، بعدما تعادل «فرسان دبي» مع الكويت الكويتي بثلاثة أهداف لكل فريق، وخسر «الملك» أمام سباهان الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأضاع الفريقان فرصة لضمان الصعود بنسبة كبيرة إلى دور الـ16، ولكنهما يمتلكان حظوظاً قوية في التأهل لثمن النهائي، حيث يحتل الشارقة المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط، خلف المتصدر الوحدات الأردني برصيد 10 نقاط، بينما يمتلك سباهان ست نقاط في المركز الثالث، والاستقلال الطاجيكي من دون رصيد من النقاط في المركز الرابع.

وسيلعب الشارقة في الجولة الخامسة على أرضه أمام الاستقلال، بينما سيواجه الوحدات في الجولة السادسة بالأردن.

أمّا شباب الأهلي فيحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط خلف المتصدر الحسين إربد الأردني برصيد تسع نقاط، ويحتل ناساف الأوزبكي المركز الثالث برصيد أربع نقاط، ويتبعه في المركز الرابع الكويت الكويتي برصيد نقطتين.

وسيخوض «فرسان دبي» مواجهتين حاسمتين في الجولتين الخامسة والسادسة، إذ يلعب مع المتصدر الحسين إربد في الأردن، ثم يستضيف ناساف الأوزبكي في دبي.