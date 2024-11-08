الشارقة يدشّن حملة الدفاع عن «أقوياء اليد» بلقاء دبا الحصن

أجرت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، أول من أمس، قرعة الدور التمهيدي لمسابقة الدوري العام للموسم 2024-2025، وأسفرت في جولتها الأولى، التي تنطلق في السادس من ديسمبر المقبل، عن استهلال حامل اللقب (الشارقة) حملة الدفاع عن لقبه بلقاء دبا الحصن، فيما يواجه النصر مليحة، على أن تعلن بقية مباريات الدور التمهيدي لاحقاً.

وتقام مسابقة الدوري بمشاركة سبعة فرق، هي: الشارقة، وشباب الأهلي، ومحلية، والنصر، ودبا الحصن، والوحدة، والوصل، على أن يقام الدور التمهيدي بنظام الدوري من مرحلتَي ذهاب وإياب، تسفر نتائجه عن تحديد المراكز من الأول إلى الرابع التي ستخوض الدور النهائي المكون من دورتين مجمعتين على أسبوعين متتاليين، تتحدد على أثرها هوية الفريق البطل.