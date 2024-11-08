وفاة مشجّع لبايرن ميونيخ خلال مواجهة بنفيكا

توفي المشجع الذي هرعت الطواقم الطبية لعلاجه، أول من أمس، على مدرجات ملعب أليانتس أرينا خلال مباراة بايرن ميونيخ الألماني وبنفيكا البرتغالي، أثناء نقله إلى المستشفى.

وقام الطاقم الطبي بتدخل سريع استمر نحو نصف ساعة بُعيد انطلاق المباراة، بعد أن عانى مشجّع عارضاً صحياً، قبل أن يوضح بايرن لوكالة «سيد» الألمانية، أن المسعفين قاموا بإنعاش المتفرج مرات عدة قبل نقله تحت أجهزة التنفس الاصطناعي إلى المستشفى.

وكتب النادي البافاري على موقعه الإلكتروني: «بعد نحو ساعة من صافرة النهاية، تلقى النادي النبأ الحزين بوفاة المشجع وهو في طريقه إلى المستشفى. بايرن في حالة حداد ويقف مع عائلته».