«سيناريو 2020» يطارد العين.. وإقالة كريسبو بداية لتصحيح المسار

كرّر فريق العين أسوأ انطلاقة له في تاريخ مشاركاته بالبطولة الآسيوية، التي حدثت في نسخة 2020، حينما حصد نقطة واحدة بعد أربع جولات، ما كان سبباً في خروجه من الدور الأول، لكن الضغوط في النسخة الحالية من البطولة القارية أكبر على «الزعيم» لأنه حامل اللقب، وخروجه المبكر لن يكون مقبولاً لجماهيره، وهو ما أدى إلى انتهاء العلاقة مع المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، بعد صدور قرار إقالته من قبل شركة العين لكرة القدم، وتقديم الشكر له ولجهازه الفني على أمل أن يكون القرار بداية تصحيح المسار في ظل حالة الاستياء الجماهيري منه، خصوصاً أن النتائج التي حققها منذ بداية الموسم لا تشفع له للبقاء في منصبه.

وكان «الزعيم» دشّن مشواره في النسخة الحالية بالتعادل على أرضه 1-1 أمام ضيفه السد القطري، وخسر في الجولة الثانية خارج ملعبه على يد الغرافة القطري 2-4، وواصل سقوطه في المسابقة بالهزيمة أمام الهلال السعودي 4-5، وهذه المرة في ملعبه وأمام جماهيره، بينما تكبد، أول من أمس، الخسارة أمام النصر السعودي 1-5.

وخلال مشاركته في نسخة 2020، كان «البنفسجي» قد بدأ المشوار بالخسارة في ملعبه صفر-4 في مواجهة سباهان الإيراني في الجولة الأولى، والهزيمة 1-2 أمام النصر السعودي في الجولة الثانية في الرياض، والتعادل 3-3 في ملعبه أمام السد القطري في الثالثة، والخسارة صفر-4 أمام السد في الجولة الرابعة، علماً بأنه تعادل سلبياً أمام سباهان في الخامسة على أرضه، وفاز على النصر في الجولة الأخيرة في الرياض، ليودع من الدور الأول.

وإلى جانب «سيناريو 2020»، فإن العين في النسخة الحالية أصبح أكثر فرق مجموعة الغرب تكبداً للهزائم في المسابقة، بعد مرور أربع جولات كاملة، إذ إن «الزعيم» خسر في ثلاث مباريات، وتعادل في لقاء وحيد. وبعد انتصار الريان القطري على باختاكور الأوزبكي بهدف نظيف، تراجع العين إلى المركز الأخير، وأصبح الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار.

وبات «الزعيم» أكثر الفرق استقبالاً للأهداف، بواقع 15 هدفاً في أربع مباريات فقط (خمسة من الهلال، ومثلها من النصر، وأربعة من الغرافة، وواحد من السد)، يليه الشرطة العراقي الذي اهتزت شباكه بـ11 هدفاً، ويأتي الغرافة ثالثاً باهتزاز شباكه بثمانية أهداف، وتعتبر المرة الأولى كذلك التي تهتز فيها شباكه بهذا العدد من الأهداف في أول أربع جولات.

وعملياً، أصبح موقف «حامل اللقب» في التأهل إلى الدور ربع النهائي لمنطقة الغرب معقداً، ويتطلب فوزه في جميع المباريات الأربع المتبقية، وخسارة منافسيه، من أجل ضمان الحصول على أحد المراكز الثمانية المؤهلة.

وبرر كريسبو الخسارة الثقيلة بنتيجة 1-5 التي تلقاها «الزعيم» على يد النصر السعودي في «النخبة» بأنها «طبيعية، وأن إدارة النادي تعرف الخلل». وقال في المؤتمر الصحافي، عقب نهاية اللقاء: «الحال طبيعي، والإدارة تعرف الخلل، وما حدث الموسم الماضي كان معجزة»، وأضاف «النصر كان الفريق الأفضل، واستحق الفوز».

وأشار الأرجنتيني إلى أن الاتجاه كان بناء فريق للمنافسة المحلية، وقال: «العين بُني للتنافس محلياً، لكن الأمور لم تسر بصورة جيدة، ونحاول المنافسة آسيوياً. الموسم الماضي هزمنا النصر والهلال، ومن المستحيل الفوز بكل مباراة».

النتائج السلبية للمدرب كريسبو في الموسم الحالي

• الخسارة من الهلال السعودي 4-5 (النخبة).

• الخسارة من الغرافة القطري 2-4 (النخبة).

• الخسارة من الأهلي المصري صفر-3 (كأس القارات).

• الخسارة من الوحدة 1-2 (دوري أدنوك للمحترفين).

• التعادل 1-1 أمام دبا الحصن (دوري أدنوك للمحترفين).

• موقف «الزعيم» في التأهل «معقّد».. عليه الفوز في المباريات الـ 4 المتبقية وانتظار نتائج خصومه.