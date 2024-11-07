4 عوامل منحت «شباب الأهلي» التفوق على بطل البحرين في سلة «غرب آسيا»

أسهمت أربعة عوامل فنية في فوز فريق السلة بنادي شباب الأهلي على مضيفه الأهلي البحريني بنتيجة (76-73)، أول من أمس، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدوري سوبر غرب آسيا، أبرزها أسلوب اللعب الجماعي، ونسب النجاح عن الرميات الثنائية التي سمحت لـ«فرسان دبي» بقلب تأخره طيلة مراحل المباراة إلى حسم النتيجة في الدقيقتين الأخيرتين.

وواصل شباب الأهلي شراكته مع الكويت الكويتي في صدارة المجموعة الأولى بأربع نقاط (العلامة الكاملة).

«الإمارات اليوم» ترصد العوامل الفنية الأربعة.

1 - أسلوب اللعب الجماعي

يدين شباب الأهلي في تحقيق فوزه الصعب لتكامل الأدوار، والاعتماد بصورة أكبر على العمل الجماعي، وأكدها تفوق الدولي قيس عمر بتسجيله 18 نقطة، وست متابعات، والأميركي شهيد ديفيس بـ14 نقطة، و19 متابعة، وحامد عبداللطيف بتسجيله 11 نقطة.

2 - التفوق تحت سلة المنافس

وضحت أفضلية شباب الأهلي تحت سلة المنافس بتحقيق «فرسان السلة» نسب تسجيل ناجحة عن مسافة رمية النقطتين بلغت 50%، قابلتها صلابة دفاعية أجبرت الفريق البحريني على الاكتفاء بنسبة نجاح على صعيد مسافة النقطتين، اقتصرت على 41.2%.

3 - تغيير النمط الدفاعي

أسهم تغيير النمط الدفاعي خلال الشوط الثاني في الحد من خطورة لاعبي الأهلي البحريني في الرميات الثلاثية، وجعلها تقتصر على نسبة نجاح بلغت 38.4%، خصوصاً أن لاعبي شباب الأهلي عانوا على صعيد الرميات الثلاثية مع اكتفائهم نسبة نجاح اقتصرت على 22.2%.

4 - مقاعد البدلاء

يمتلك فريق شباب الأهلي أسماء قوية على مقاعد البدلاء، إذ تمكن بدلاء «فرسان دبي» من تسجيل 19 نقطة، خاصة طلال سالم العائد من الإصابة، الذي سجل في الفترة الثالثة رميتين ثلاثيتين ناجحتين.