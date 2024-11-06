شباب الأهلي يعود بتعادل ثمين من الكويت

عاد فريق شباب الأهلي بتعادل ثمين من الكويت بنتيجة 3-3 بعدما كان متأخرا في المباراة حتى الدقيقة 91، ليحصد نقطة ثمينة رفعت رصيده إلى النقطة السابعة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء في الكويت ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2، ليتراجع فريق شباب الأهلي إلى المركز الثاني برصيد سبع نقاط، بينما حصل الكويت على نقطة إضافية وصلت به إلى النقطة الثانية في جدول ترتيب المجموعة الرابعة.

وافتتح فيدريكو كارتابيا التسجيل لشباب الأهلي في الدقيقة 35، لكن الكويت أدرك التعادل بعد ثلاث دقائق عن طريق مدافعه أرسين زولا قبل أن يتقدم صاحب الأرض عبر محمد مرهون في الدقيقة 42.

وسجل البديل جيليرمي هدف التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 67 بعد دقيقتين من دخوله للمباراة، لكن المهاجم عمرو عبد الفتاح أعاد الكويت للتقدم بعدها بأربع دقائق.

ونجح لوكا ميليفوفيتش في إدارك التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 90 بتسديدة قوية من ركلة حرة أخطأ عبد الرحمن كميل حارس الكويت في التصدي لها لتسكن الشباك.

ويتصدر الحسين ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط متقدما بفارق نقطتين عن شباب الأهلي، بينما يحتل ناساف المركز الثالث برصيد أربع نقاط ويتذيل الكويت الترتيب بنقطتين.