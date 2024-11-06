أخطاء دفاعية تتسبب في خسارة الشارقة أمام سباهان

تلقى فريق الشارقة خسارة أمام سباهان الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على استاد حمد بن خليفة في الدوحة ضمن الجولة الرابعة لحساب المجموعة الثالثة في الدور الثاني لدور المجموعات في «دوري أبطال آسيا للأندية 2»، علما أن المباراة كانت قد تأخرت لمدة ساعتين عن موعد انطلاقتها الذي كان معلنا من قبل وذلك بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وافتتح محمد حزباوي التسجيل لفريق سباهان في الدقيقة 12 من البداية، قبل أن يعزز آریا یوسفي التقدم في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وقلص البرازيلي لوانزينيو النتيجة للشارقة بعد ساعة من اللعب، لكن جواد أغايبور ضمن فوز سيباهان بإضافة الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

وتعد هذه الخسارة الأولى للشارقة في هذه البطولة.